ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок Премьер-лиги состоится 13 декабря в 15:30 по киевскому времени
13 декабря черкасский ЛНЗ встретится с луганской «Зарей» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.
Матч состоится на стадионе «Черкассы-Арена» в Черкассах.
Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор, стартовый свисток прозвучит в 15:30.
В турнирной таблице ЛНЗ занимает первое место (32 очка), «Заря» идет восьмой (23 балла).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
