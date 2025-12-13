13 декабря черкасский ЛНЗ встретится с луганской «Зарей» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Матч состоится на стадионе «Черкассы-Арена» в Черкассах.

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает первое место (32 очка), «Заря» идет восьмой (23 балла).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

