  ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
13 декабря 2025, 14:12
ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок Премьер-лиги состоится 13 декабря в 15:30 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

13 декабря черкасский ЛНЗ встретится с луганской «Зарей» в 16-м туре Украинской Премьер-лиги.

Матч состоится на стадионе «Черкассы-Арена» в Черкассах.

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает первое место (32 очка), «Заря» идет восьмой (23 балла).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

