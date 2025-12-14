Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
14 декабря 2025, 22:02
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»

Бывший тренер – о Стрельцове

САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо вспомнил о бывшем игроке сборной СССР Эдуарде Стрельцове.

– В ваше время был пример с дисквалификацией Эдуарда Стрельцова, который пропустил много лет, но вернулся в футбол и сборную СССР. Корректно ли такое сравнение?

– Я играл против Стрельцова, играл и вместе с ним в сборной союза. Это был великий футболист, что тут говорить. Не Пеле, конечно, потому что для меня эталон – это именно Пеле, но все равно Стрельцов был очень сильным игроком. Но понимаете, это другие времена, другой футбол. Это же москвичи. Там в москве ему дали «зеленый свет» и он вернулся, заиграл.

Был ли он так же в порядке после возвращения? А я же не играл против Стрельцова до его ареста, поэтому не знаю. Но когда уже играл против него или с ним вместе, то было ясно – это великий игрок. Но все-таки у Мудрика другая ситуация, ему будет труднее.

Йожеф Сабо Эдуард Стрельцов Михаил Мудрик
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
