САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»

Бывший тренер Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следует вызвать в расположение национальной команды Михаила Мудрика, если ему разрешат вернуться в футбол.

– Если Мудрик таки действительно вернется в футбол в январе, то стоит ли Сергею Реброву вызвать его в сборную Украины в марте на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026?

– Думаю, его возьмут сразу. Ребров понимает, что парня нужно поддержать психологически.

Я бы на месте тренера сборной его обязательно вызвал – пусть даже не на полный матч, а на 10-15 минут или просто на тренировочный сбор. Понимаете, Мудрику очень важно почувствовать коллектив, понять, что он не один, что в него верят, – сказал Сабо.

В плей-офф отбора к чемпионату мира национальная сборная Украины сыграет против Швеции. В случае победы над национальной командой Швеции сборная Украины сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.