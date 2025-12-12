«Реализация – это ужас». Реакция болельщиков на победу Шахтера

В четверг, 11 декабря, «Шахтер» провел матч пятого тура Лиги конференций. «Горняки» со счетом 2:0 обыграли «Хамрун Спартанс» и гарантировали себе выход в плей-офф.

«Шахтер» владел игровым преимуществом, но счет открыл только во втором тайме. На 61-й минуте отличился Лука Мейреллиш. А через три минуты Изаки отправил в ворота мальтийского клуба второй мяч.

Подопечные Турана создали еще немало опасных моментов. Однако больше забить не смогли.

«Шахтер» вышел на второе место турнирной таблицы. Команда гарантировала выход в плей-офф. Болельщики остались довольны победой, но и без критики не обошлось.

drama: Шахтер половину игры вертелся у ворот, иногда даже не ударяя, тупо возив тот Хамрун. Но 2 место в ЛК есть, привет командам со дна таблицы.

Денис: Всех с победой, думаю обсуждать особо нечего, победу заслужили, но реализовывать моменты надо.

Oleksandr Bryda: Шахтер поставил на тотал меньше 3?)))

Nazarii Prokipchuk: Реализация – это ужас.

JGuy: Сегодня ужасными были три вещи: игроки, газон и судья.

Andrii Redko: Победа есть и это хорошо. По самой игре много вопросов. Вернее по отношению игроков к игре.

Богдан Тимчук: Несмотря на победу, это был один из самых слабых и плохих матчей команды в этом сезоне! Если вы хотите брать ЛК, то и играть надо соответственно, не важно, основа играет или резерв. У нас резерв на бумаге сильнее головы мальтийцев, а на деле видим, что это далеко не так! Ребята, надо что-то изменить и сделать, потому что так мечты о победе в ЛК останутся мечтами! 3 очка взяли. Супер, но работы еще немало, так что на зимнем собрании будет чем заняться и над чем работать! Я всегда буду с вами до конца и всегда буду в вас верить, но иногда надо смотреть правде в глаза!

Богдан Терновий: А можно было все же забить третий гол и заранее решить судьбу матча, желательно в первом тайме, а не во втором?