Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 13:52 |
Срна отказался звонить Ахметову по просьбе Буткевича. В чем дело?

Президент «волков» хотел пригласить Ахметова на турнир по паделу

ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич недавно организовал турнир в падель, в котором приняли участие послы иностранных государств в Украине, а также руководители и главный тренер житомирского клуба, топ-менеджеры Вереса, Шахтера, Колоса и Металлиста 1925.

Сам функционер признался, что хотел пригласить за мероприятие и президента донецкого Шахтера Рината Ахметова, но Дарио Срна отказался звонить президенту горняков.

«Я Дарио говорю: «В Ютубе трансляция, Ринату Леонидовичу позвони, скажи, что игра». Не позвонил. Не желает. Ну, я знаю точно или ему нравится, но знаю, что он спортивный человек, но играет в падель или нет, у меня нет информации. Было бы интересно? Ну, да, можно», – признался Буткевич.

Ранее сообщалось, что Шевченко и Буткевич инвестируют в развитие нового вида спорта в Украине

Геннадий Буткевич Дарио Срна падель
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Комментарии 1
as and
