Срна отказался звонить Ахметову по просьбе Буткевича. В чем дело?

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич недавно организовал турнир в падель, в котором приняли участие послы иностранных государств в Украине, а также руководители и главный тренер житомирского клуба, топ-менеджеры Вереса, Шахтера, Колоса и Металлиста 1925.

Сам функционер признался, что хотел пригласить за мероприятие и президента донецкого Шахтера Рината Ахметова, но Дарио Срна отказался звонить президенту горняков.

«Я Дарио говорю: «В Ютубе трансляция, Ринату Леонидовичу позвони, скажи, что игра». Не позвонил. Не желает. Ну, я знаю точно или ему нравится, но знаю, что он спортивный человек, но играет в падель или нет, у меня нет информации. Было бы интересно? Ну, да, можно», – признался Буткевич.

