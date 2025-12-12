Игорь КОСТЮК: «Он надежно сыграл с Фиорентиной, волнения не было»

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк оценил игру защитника Владислава Захарченко в матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентины» (1:2). В четверг, 11 декабря, 19-летний футболист дебютировал в составе «бело-синих» в еврокубках.

– Вы прекрасно знаете Владислава Захарченко еще со времен команды U-19, сейчас он делает первые шаги в главной команде. Как вы оцените его выступление против таких форвардов, как Мойзе Кин и Эдин Джеко?

– Конечно, я давно знаю Владислава, еще со времен юношеской команды. Считаю, что с «Фиорентиной» он сыграл на должном уровне, но в штрафной площадке наши центральные защитники не всегда успевали перестроиться возле ворот, поэтому было преимущество у соперников.

В целом, Захарченко надежно сыграл за исключением тех моментов, когда в штрафной были навесы, и антропометрия Джеко и напор Кина позволили «Фиорентине» забить первый мяч и создать второй гол.

Однако я считаю, что для Захарченко это большой опыт, он справился, у него не было волнения. Владислав играл, как опытный игрок, – сказал Костюк.