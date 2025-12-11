Талантливый 19-летний футболист дебютировал за Динамо в еврокубках

Центральный защитник киевского «Динамо» Владислав Захарченко дебютировал в составе украинской команды в еврокубках.

Случилось это в матче пятого тура основного этапа Лиги конференций против итальянской «Фиорентины» 11 декабря. Талантливый 19-летний футболист получил шанс от Игоря Костюка и вышел в стартовом составе.

Захарченко ранее играл за U-17 и U-19, также провел один сезон в аренде в луганской «Заре».

В нынешнем сезоне защитник сыграл четыре матча в чемпионате и Кубке Украины за первую команду, однако результативными действиями не отличался. Владислав провел 12 матчей за «Динамо» U-19, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Подопечные Игоря Костюка набрали три балла после четырех туров Лиги конференций и на данный момент находятся ниже 24-го места, которое позволяет пробиться в плей-офф.