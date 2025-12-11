Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талантливый 19-летний футболист дебютировал за Динамо в еврокубках
Лига конференций
11 декабря 2025, 20:27 |
1620
0

Талантливый 19-летний футболист дебютировал за Динамо в еврокубках

Защитник Владислав Захарченко вышел в стартовом составе против итальянской «Фиорентины»

11 декабря 2025, 20:27 |
1620
0
Талантливый 19-летний футболист дебютировал за Динамо в еврокубках
ФК Динамо Киев. Владислав Захарченко

Центральный защитник киевского «Динамо» Владислав Захарченко дебютировал в составе украинской команды в еврокубках.

Случилось это в матче пятого тура основного этапа Лиги конференций против итальянской «Фиорентины» 11 декабря. Талантливый 19-летний футболист получил шанс от Игоря Костюка и вышел в стартовом составе.

Захарченко ранее играл за U-17 и U-19, также провел один сезон в аренде в луганской «Заре».

В нынешнем сезоне защитник сыграл четыре матча в чемпионате и Кубке Украины за первую команду, однако результативными действиями не отличался. Владислав провел 12 матчей за «Динамо» U-19, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Подопечные Игоря Костюка набрали три балла после четырех туров Лиги конференций и на данный момент находятся ниже 24-го места, которое позволяет пробиться в плей-офф.

По теме:
Фиорентина – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Динамо забило супергол в ворота Фиорентины. Настоящий шедевр!
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК
Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Фиорентина - Динамо Игорь Костюк Владислав Захарченко дебют
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11 декабря 2025, 15:08 10
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании

ВИДЕО. Жена футболиста сборной Украины побывала на Сантьяго Бернабеу
Футбол | 11 декабря 2025, 19:49 1
ВИДЕО. Жена футболиста сборной Украины побывала на Сантьяго Бернабеу
ВИДЕО. Жена футболиста сборной Украины побывала на Сантьяго Бернабеу

Кристина Яремчук решила посетить матч Реал – Манчестер Сити

Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Бокс | 11.12.2025, 07:54
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11.12.2025, 17:41
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 07:31
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 3
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем