Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо

В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором встретятся итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Artemio Franchi» во Флоренции. Стартовый свисток главного арбитра Милоша Милановича прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Исполняющий обязанности главного тренера «бело-синих» Игорь Костюк определился со стартовым составом на этот поединок. Из-за травм киевской команде не смогут помочь защитник Денис Попов и полузащитник, капитан Виталий Буяльский.

«Динамо» разместилось на 27-й позиции в турнирной таблице Лиги конференций, имея в своем активе три балла. «Фиорентина» занимает 17-е место, набрав шесть очков.

Динамо: Нещерет – Дубинчак, Тиаре, Захарченко, Тымчик – Шапаренко, Михайленко, Пихаленок – Кабаев, Герреро, Волошин

