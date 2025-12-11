Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо

Поединок пятого тура Лиги конференций состоится 11 декабря в 19:45 по киевскому времени

11 декабря 2025, 18:40 |
5677
15 Comments
Костюк определился со стартовым составом на матч Фиорентина – Динамо
Коллаж Sport.ua. Игорь Костюк

В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором встретятся итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Artemio Franchi» во Флоренции. Стартовый свисток главного арбитра Милоша Милановича прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Исполняющий обязанности главного тренера «бело-синих» Игорь Костюк определился со стартовым составом на этот поединок. Из-за травм киевской команде не смогут помочь защитник Денис Попов и полузащитник, капитан Виталий Буяльский.

«Динамо» разместилось на 27-й позиции в турнирной таблице Лиги конференций, имея в своем активе три балла. «Фиорентина» занимает 17-е место, набрав шесть очков.

Динамо: Нещерет – Дубинчак, Тиаре, Захарченко, Тымчик – Шапаренко, Михайленко, Пихаленок – Кабаев, Герреро, Волошин

Стартовый состав Динамо на матч Лиги конференций против Фиорентины

Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Оце зміни. Перспективний тренер дивує 😀 Головне шо Шапаренко на продаж, то все дрібниці 
Ответить
+2
Burevestnik
Костюку також не подобається стартовий склад. )
Ответить
+1
sahka1981
Захарченко з ю19, Тіаре з третьої лігі Франції,  проти Джеко і Кіна...
Ответить
+1
Spaceman
Воротнік у нас неахті
Ответить
+1
Mishgan2507
Зливають ЄК. Не склад, а подарунок фіалкам
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
antt
Це рік тому, Сашо, на Рому нібито, незвичний склад випустив. Результат був відповідний. ПІсля чого ЛЄ була вже без перспектив. Італійська традиція виходить.І Вівчаренко, Караваєв, Михавко тепер в запасі?!
Ответить
0
Volk
Ооо Шапаренка в старті) Буде весело
Ответить
0
New Zealander
Склад у ДК звичайно такий що й ворогу не побажаєш 😭
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Удачі киянам!
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
