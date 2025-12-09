Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 22:22
Интер – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

Интер – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 22:00 пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер играет против английского Ливерпуля на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кристиан Киву и Арне Слот назвали стартовые составы на игру Лиги чемпионов.

Интер – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ливерпуль Интер Милан Лига чемпионов Интер - Ливерпуль видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
