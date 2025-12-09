Лига чемпионов09 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 22:22
Интер – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
9 декабря в 22:00 пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Итальянский Интер играет против английского Ливерпуля на арене Джузеппе Меацца в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кристиан Киву и Арне Слот назвали стартовые составы на игру Лиги чемпионов.
