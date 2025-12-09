9 декабря в 22:00 пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер играет против английского Ливерпуля на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кристиан Киву и Арне Слот назвали стартовые составы на игру Лиги чемпионов.

Интер – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)