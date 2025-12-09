9 декабря в 22:00 проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер принимает английскую команду Ливерпуль.

Команды встречаются на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

Интер имеет 12 очков и занимает 4-ю позицию, а Ливерпуль набрал 9 очков (13-е место).

Наставники команд Кристиан Киву и Арне Слот рассчитывают взять три очка в этом поединке.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль