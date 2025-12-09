Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль
09 декабря 2025, 20:38 | Обновлено 09 декабря 2025, 21:05
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль

9 декабря в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги чемпионов

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль
9 декабря в 22:00 проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер принимает английскую команду Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

Интер имеет 12 очков и занимает 4-ю позицию, а Ливерпуль набрал 9 очков (13-е место).

Наставники команд Кристиан Киву и Арне Слот рассчитывают взять три очка в этом поединке.

Интер – Ливерпуль
