Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль
9 декабря в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги чемпионов
9 декабря в 22:00 проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Итальянский Интер принимает английскую команду Ливерпуль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.
Интер имеет 12 очков и занимает 4-ю позицию, а Ливерпуль набрал 9 очков (13-е место).
Наставники команд Кристиан Киву и Арне Слот рассчитывают взять три очка в этом поединке.
Читайте также:Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль
Интер – Ливерпуль
|
