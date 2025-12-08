Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена Зинченко не рассчитывала на то, что устроил ей футболист
Англия
08 декабря 2025, 22:36
ФОТО. Жена Зинченко не рассчитывала на то, что устроил ей футболист

Александр объяснил Владе правила игры в CS

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр и Влада Зинченко

Влада Седан, жена защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, поделилась забавным моментом из жизни семьи.

Влада показала, как 28-летний футболист с запалом объяснял ей детали игрового процесса Counter-Strike 2: роль команды «террористов», варианты вооружения, использование дымовых гранат и другие нюансы шутера.

«Не на такой вечер воскресенья я рассчитывала», – написала Влада в Инстаграме.

Ранее жена футболиста «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Зинченко, подвела итоги ноября яркой серией фотографий.

ВИДЕО. Зинченко объясняет жене правила CS во время матча его команды
Эвертон с Миколенко одолел Ноттингем, Брентфорд Ярмолюка уступил Тоттенхему
Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Турнирная таблица АПЛ после 14-го тура
Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) Counter-Strike
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 1
SandroKing
