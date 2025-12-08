ФОТО. Жена Зинченко не рассчитывала на то, что устроил ей футболист
Александр объяснил Владе правила игры в CS
Влада Седан, жена защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, поделилась забавным моментом из жизни семьи.
Влада показала, как 28-летний футболист с запалом объяснял ей детали игрового процесса Counter-Strike 2: роль команды «террористов», варианты вооружения, использование дымовых гранат и другие нюансы шутера.
«Не на такой вечер воскресенья я рассчитывала», – написала Влада в Инстаграме.
Ранее жена футболиста «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Зинченко, подвела итоги ноября яркой серией фотографий.
ФОТО. Жена Зинченко не рассчитывала на то, что устроил ей футболист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Грифоны переиграли соперников 2:1, Руслан провел 83 минуты и реализовал пенальты
Роскошный гол закрыл базовую программу первого круга УПЛ