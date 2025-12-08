Влада Седан, жена защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, поделилась забавным моментом из жизни семьи.

Влада показала, как 28-летний футболист с запалом объяснял ей детали игрового процесса Counter-Strike 2: роль команды «террористов», варианты вооружения, использование дымовых гранат и другие нюансы шутера.

«Не на такой вечер воскресенья я рассчитывала», – написала Влада в Инстаграме.

ФОТО. Жена Зинченко не рассчитывала на то, что устроил ей футболист