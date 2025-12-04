Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Влада Зинченко показала, как отмечала ДР в Барселоне
04 декабря 2025, 04:45
ФОТО. Влада Зинченко показала, как отмечала ДР в Барселоне

Влада Зинченко подвела итоги ноября

ФОТО. Влада Зинченко показала, как отмечала ДР в Барселоне
Instagram. Влада Зинченко

Жена футболиста «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Зинченко, подвела итоги ноября яркой серией снимков.

В ее ленте – стильные образы, прогулки с семьей, путешествия и главное событие месяца.

Особое внимание фанатов привлекла вечеринка в Барселоне, где Влада отметила свой День рождения.

Девичник прошел в атмосферном ресторане: подруги, бокалы, смех и эффектный наряд именинницы, который моментально стал хитом соцсетей.

Кроме праздника, Влада показала семейные кадры с детьми и собаками, а также модные выходы по городу.

Подписчики отмечают: Влада Зинченко умеет превращать повседневность в глянцевую историю.

Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко
Максим Лапченко
