Болонья вырвала победу у Пармы и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Победный гол забил Сантьяго Кастро на 89-й минуте матча 1/8 финала
В 1/8 финала Кубка Италии Болонья на своем поле обыграла Парму со счетом 2:1, забив решающий мяч в конце матча.
Гости открыли счет на 13-й минуте, когда завершил атаку Адриан Бенедичак.
Болонья ответила в конце первого тайма, Джон Роу сравнял счет точным ударом на 38-й минуте.
На 89-й минуте Сантьяго Кастро забил гол (2:1), который подарил Болонье выход в следующий раунд.
В четвертьфинале Кубка Италии Болонья сыграет против победителя матча Лацио – Милан.
Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря 2025
Болонья – Парма – 2:1
Голы: Роу, 38, Кастро, 89 – Бенедичак, 13
