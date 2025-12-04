Болонья вырвала победу у Пармы и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

В 1/8 финала Кубка Италии Болонья на своем поле обыграла Парму со счетом 2:1, забив решающий мяч в конце матча.

Гости открыли счет на 13-й минуте, когда завершил атаку Адриан Бенедичак.

Болонья ответила в конце первого тайма, Джон Роу сравнял счет точным ударом на 38-й минуте.

На 89-й минуте Сантьяго Кастро забил гол (2:1), который подарил Болонье выход в следующий раунд.

В четвертьфинале Кубка Италии Болонья сыграет против победителя матча Лацио – Милан.

Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря 2025

Болонья – Парма – 2:1

Голы: Роу, 38, Кастро, 89 – Бенедичак, 13

