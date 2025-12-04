Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья – Парма. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Кубок Италии
Болонья
04.12.2025 19:00 - : -
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
04 декабря 2025, 17:22 |
30
0

Болонья – Парма. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

Поединок пройдет 4 декабря в 19:00 по Киеву

04 декабря 2025, 17:22 |
30
0
Болонья – Парма. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря, в рамках Кубка Италии свою встречу проведут Болонья и Парма. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болонья

Текущий сезон для Болоньи складывается оптимистично, команда ведет борьбу за высокие места. В последнем туре клуб умудрился уступить дома не самому грозному Кремонезе – 1:3, чем прервал серию из трех побед кряду, а также упустил возможность подняться в топ-4. Команда в неплохом положение, идет шестой, отставание от парочки лидеров составляет всего четыре очка.

В Лиге Европы Болонья находится в зоне плей-офф, занимая 18 строчку, отставание от топ-8 составляет всего два очка. Уровень нагрузки высокий, поэтому будет сложно везде успеть. Не думаю, что клуб пожертвует национальным кубком, так как является действующим обладателем этого трофея. Партнерам не смогут помочь из-за травм Фройлер, Иммобиле, Скорупский, Витик.

Парма

В этом сезоне пармезанцы не могут похвастаться особыми успехами, только 17 место и один балл отрыва от зоны вылета. Свой последний матч команда проиграла на своем поле Удинезе на своем поле со счетом 0:2, в середине второго тайма был удален Троило.

Кубок Италии может стать тем турниром, где клуб реабилитируется за не лучшие выступления в чемпионате. Если быть объективными, шансы на трофей минимальны, а вот спастись от вылета из элиты уже вполне реально. Думаю, Парма не в том состоянии и форме, чтоб играть на два фронта. Не смогут сыграть из-за повреждений Чиркати, Фриган, Сузуки и Ндиайе.

Личные встречи

Соперники уже пересекались в текущем сезоне, матч состоялся месяц назад и завершился выездной победой Болоньи со счетом 3:1. Ключевым здесь стало удаление в составе хозяев в концовке первого тайма, что сильно повлияло на ход встречи.

Прогноз

Хозяева в этой паре объяснимо котируются фаворитами, хотя многое зависит от того, кто выйдет на поле. Болонья играет стабильнее, да и выше классом, но везде успеть будет сложно. Я думаю, что встреча пройдет под контролем фаворитов, предлагаю сделать здесь ставку на успех хозяев с форой -1 гол за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Болонья
4 декабря 2025 -
19:00
Парма
Фора Болоньи (-1) 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Известно, вернется ли Малиновский к следующему матчу Серии А
Лацио – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болонья Парма Кубок Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Футбол | 04 декабря 2025, 08:02 2
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали

Гецко считает, что клуб должен возглавлять тренер с гораздо большим авторитетом

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 04 декабря 2025, 05:55 5
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Футбол | 04.12.2025, 07:44
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
ВИДЕО. Над стадионом украинского клуба пролетел вражеский дрон
Футбол | 04.12.2025, 15:43
ВИДЕО. Над стадионом украинского клуба пролетел вражеский дрон
ВИДЕО. Над стадионом украинского клуба пролетел вражеский дрон
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Футбол | 04.12.2025, 12:30
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 3
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 10
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем