4 декабря, в рамках Кубка Италии свою встречу проведут Болонья и Парма. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болонья

Текущий сезон для Болоньи складывается оптимистично, команда ведет борьбу за высокие места. В последнем туре клуб умудрился уступить дома не самому грозному Кремонезе – 1:3, чем прервал серию из трех побед кряду, а также упустил возможность подняться в топ-4. Команда в неплохом положение, идет шестой, отставание от парочки лидеров составляет всего четыре очка.

В Лиге Европы Болонья находится в зоне плей-офф, занимая 18 строчку, отставание от топ-8 составляет всего два очка. Уровень нагрузки высокий, поэтому будет сложно везде успеть. Не думаю, что клуб пожертвует национальным кубком, так как является действующим обладателем этого трофея. Партнерам не смогут помочь из-за травм Фройлер, Иммобиле, Скорупский, Витик.

Парма

В этом сезоне пармезанцы не могут похвастаться особыми успехами, только 17 место и один балл отрыва от зоны вылета. Свой последний матч команда проиграла на своем поле Удинезе на своем поле со счетом 0:2, в середине второго тайма был удален Троило.

Кубок Италии может стать тем турниром, где клуб реабилитируется за не лучшие выступления в чемпионате. Если быть объективными, шансы на трофей минимальны, а вот спастись от вылета из элиты уже вполне реально. Думаю, Парма не в том состоянии и форме, чтоб играть на два фронта. Не смогут сыграть из-за повреждений Чиркати, Фриган, Сузуки и Ндиайе.

Личные встречи

Соперники уже пересекались в текущем сезоне, матч состоялся месяц назад и завершился выездной победой Болоньи со счетом 3:1. Ключевым здесь стало удаление в составе хозяев в концовке первого тайма, что сильно повлияло на ход встречи.

Прогноз

Хозяева в этой паре объяснимо котируются фаворитами, хотя многое зависит от того, кто выйдет на поле. Болонья играет стабильнее, да и выше классом, но везде успеть будет сложно. Я думаю, что встреча пройдет под контролем фаворитов, предлагаю сделать здесь ставку на успех хозяев с форой -1 гол за 1,76.