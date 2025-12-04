Болонья – Парма – 2:1. Победный кубковый удар на 89 мин. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии
Вечером 4 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии.
Болонья на своем поле обыграла Парму со счетом 2:1, забив решающий мяч в конце матча.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости открыли счет на 13-й минуте, когда завершил атаку Адриан Бенедичак. Джон Роу сравнял счет точным ударом на 38-й минуте.
На 89-й минуте Сантьяго Кастро забил гол (2:1), который подарил Болонье выход в следующий раунд.
Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря 2025
Болонья – Парма – 2:1
Голы: Роу, 38, Кастро, 89 – Бенедичак, 13
Видео голов и обзор матча
События матча
