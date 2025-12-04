Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болонья – Парма – 2:1. Победный кубковый удар на 89 мин. Видео голов, обзор
Кубок Италии
Болонья
04.12.2025 19:00 – FT 2 : 1
Парма
Италия
04 декабря 2025, 21:57 | Обновлено 04 декабря 2025, 22:04
Болонья – Парма – 2:1. Победный кубковый удар на 89 мин. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии

Болонья – Парма – 2:1. Победный кубковый удар на 89 мин. Видео голов, обзор
Вечером 4 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии.

Болонья на своем поле обыграла Парму со счетом 2:1, забив решающий мяч в конце матча.

Гости открыли счет на 13-й минуте, когда завершил атаку Адриан Бенедичак. Джон Роу сравнял счет точным ударом на 38-й минуте.

На 89-й минуте Сантьяго Кастро забил гол (2:1), который подарил Болонье выход в следующий раунд.

Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря 2025

Болонья – Парма – 2:1

Голы: Роу, 38, Кастро, 89 – Бенедичак, 13

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья), асcист Эмиль Хольм.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Болонья).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Бенедычак (Парма), асcист Матиас Левик.
