  Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Испания
09 декабря 2025, 16:40
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»

Выделил 2012 год

Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси не готов назвать один самый лучший сезон, однако выделил для себя 2012 год.

«Не могу назвать один лучший сезон для себя. Если честно, я не люблю статистику, а сейчас все только про статистику. Я просто хотел играть в футбол. Допустим, в 2012 году я забил где-то 90 или 91 гол. Но я не играл ради голов, мне было плевать на количество и рекорды».

«Пусть будет 2012 год, но мне тяжело выбрать. К счастью, у меня было много хороших лет», – сказал Месси.

Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Иван Зинченко Источник: ESPN
