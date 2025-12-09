Испания09 декабря 2025, 16:40 | Обновлено 09 декабря 2025, 17:00
888
0
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Выделил 2012 год
09 декабря 2025, 16:40 | Обновлено 09 декабря 2025, 17:00
888
0
Форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси не готов назвать один самый лучший сезон, однако выделил для себя 2012 год.
«Не могу назвать один лучший сезон для себя. Если честно, я не люблю статистику, а сейчас все только про статистику. Я просто хотел играть в футбол. Допустим, в 2012 году я забил где-то 90 или 91 гол. Но я не играл ради голов, мне было плевать на количество и рекорды».
«Пусть будет 2012 год, но мне тяжело выбрать. К счастью, у меня было много хороших лет», – сказал Месси.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 декабря 2025, 08:09 5
Заховайло об и.о. главного тренера киевлян
Футбол | 09 декабря 2025, 16:22 0
Поединок состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по Киеву
Футбол | 08.12.2025, 21:39
Футбол | 09.12.2025, 13:34
Футбол | 09.12.2025, 09:34
Комментарии 0
Популярные новости
09.12.2025, 07:39
08.12.2025, 09:13 36
08.12.2025, 10:46 16
Другие виды
08.12.2025, 08:12 13
Другие виды
08.12.2025, 19:49 4
09.12.2025, 08:51