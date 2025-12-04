Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Дальний удар: как Безус на 90+5 впервые забил за новый клуб на Кипре
04 декабря 2025, 02:45
3 декабря команда Анортосис вместе с Романом одолела Кармиотиссу 3:1 в кубковом матче

04 декабря 2025, 02:45
ФК Анортосис

3 декабря 35-летний украинский хавбек Роман Безус забил гол за команду Анортосис.

Безус отличился в матче 1/16 финала Кубка Кипра в ворота Кармиотиссы на 90+5-й минуте и установил окончательный счет поединка – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Безуса этот гол стал первым в футболке Анортосиса. Роман присоединился к новому для себя клубу в сентябре 2025 года.

Роман сыграл восьмой матч за Анортосис. Предыдущие семь были в чемпионате Кипра.

Анортосис в 1/8 финала национального Кубка поборется против Аполлона. Встреча запланирована на 14 января 2026 года.

Кубок Кипра 2025/26. 1/16 финала, 3 декабря

Кармиотисса – Анортосис – 1:3

Голы: Павлу, 77 – Вукич, 53, Хараламбус, 90, Безус, 90+5

