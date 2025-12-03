Два автогола и два пенальти. Пять мячей: Бавария вышла в 1/4 финала Кубка
Мюнхенцы одолели Унион Берлин 3:2, 3 декабря также победили Штутгарт и Фрайбург
Мюнхенская Бавария пробилась в четвертьфинал Кубка Германии 2025/26.
3 декабря подопечные Венсана Компани на выезде переиграли команду Унион Берлин со счетом 3:2.
Для Баварии мяч оформил Гарри Кейн, а еще два гола были забиты защитниками Униона в свои ворота – автоголы Ильяса Анса и Диогу Лейте.
Дубль в составе Униона Берлин сделал Леопольд Квердфельд, который дважды реализовал пенальти.
На 54-й минуте рефери выписал Кейн желтую карточку за то, что английский форвард локтем в борьбе ударил соперника. А затем показал горчичник и Компани, который что-то кричал четвертому арбитру.
В среду свои поединки 1/8 финала Кубка также выиграли Штутгарт (2:0 против Бохума) и Фрайбург (2:0 против Дармштадта).
Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 3 декабря
Унион Берлин – Бавария – 2:3
Голы: Кверфельд, 40 (пен.), 55 (пен.) – Анса, 12 (автогол), Кейн, 24, Лейте, 45+4 (автогол)
Бохум – Штутгарт – 0:2
Голы: Штромпф, 12 (автогол), Ундав, 47
Удаление: Штромпф, 45+1 (Бохум)
Фрайбург – Дармштадт – 2:0
Голы: Грифо, 42 (пен.), Холер, 69
Удаление: Маглица, 88 (Дармштадт)
