Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два автогола и два пенальти. Пять мячей: Бавария вышла в 1/4 финала Кубка
Кубок Германии
Фрайбург
03.12.2025 19:00 – FT 2 : 0
Дармштадт
Кубок Германии
03 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:44
Два автогола и два пенальти. Пять мячей: Бавария вышла в 1/4 финала Кубка

Мюнхенцы одолели Унион Берлин 3:2, 3 декабря также победили Штутгарт и Фрайбург

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария пробилась в четвертьфинал Кубка Германии 2025/26.

3 декабря подопечные Венсана Компани на выезде переиграли команду Унион Берлин со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Баварии мяч оформил Гарри Кейн, а еще два гола были забиты защитниками Униона в свои ворота – автоголы Ильяса Анса и Диогу Лейте.

Дубль в составе Униона Берлин сделал Леопольд Квердфельд, который дважды реализовал пенальти.

На 54-й минуте рефери выписал Кейн желтую карточку за то, что английский форвард локтем в борьбе ударил соперника. А затем показал горчичник и Компани, который что-то кричал четвертому арбитру.

В среду свои поединки 1/8 финала Кубка также выиграли Штутгарт (2:0 против Бохума) и Фрайбург (2:0 против Дармштадта).

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 3 декабря

Унион Берлин – Бавария – 2:3

Голы: Кверфельд, 40 (пен.), 55 (пен.) – Анса, 12 (автогол), Кейн, 24, Лейте, 45+4 (автогол)

Бохум – Штутгарт – 0:2

Голы: Штромпф, 12 (автогол), Ундав, 47

Удаление: Штромпф, 45+1 (Бохум)

Фрайбург – Дармштадт – 2:0

Голы: Грифо, 42 (пен.), Холер, 69

Удаление: Маглица, 88 (Дармштадт)

События матча

89’
Матей Маглица (Дармштадт) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Хёлер (Фрайбург), асcист Винченцо Грифо.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
Бавария Унион Берлин Штутгарт Фрайбург Бохум Дармштадт удаление (красная карточка) автогол пенальти Гарри Кейн Венсан Компани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
pol-55
Такий собі Петерсон (суддя)зробив матч курйозним,напевно прихильник ГДР бо ж Уніон,гра була зроблена в 1му таймі коли Кейн забив 3 й гол,але ж арбітр відмотав хв.5ть назад де ВАР уздріла чирк по руці Та який активно її прибирав і стало замість 0-3,1-2,потім судив у тому ж дусі,хоч раніше таких ляпів суддів у Бундесі не помічав.А взагалі Уніон старався і 2му таймі доставив Баварії проблем.
