Два автогола и два пенальти. Пять мячей: Бавария вышла в 1/4 финала Кубка

Мюнхенская Бавария пробилась в четвертьфинал Кубка Германии 2025/26.

3 декабря подопечные Венсана Компани на выезде переиграли команду Унион Берлин со счетом 3:2.

Для Баварии мяч оформил Гарри Кейн, а еще два гола были забиты защитниками Униона в свои ворота – автоголы Ильяса Анса и Диогу Лейте.

Дубль в составе Униона Берлин сделал Леопольд Квердфельд, который дважды реализовал пенальти.

На 54-й минуте рефери выписал Кейн желтую карточку за то, что английский форвард локтем в борьбе ударил соперника. А затем показал горчичник и Компани, который что-то кричал четвертому арбитру.

В среду свои поединки 1/8 финала Кубка также выиграли Штутгарт (2:0 против Бохума) и Фрайбург (2:0 против Дармштадта).

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 3 декабря

Унион Берлин – Бавария – 2:3

Голы: Кверфельд, 40 (пен.), 55 (пен.) – Анса, 12 (автогол), Кейн, 24, Лейте, 45+4 (автогол)

Бохум – Штутгарт – 0:2

Голы: Штромпф, 12 (автогол), Ундав, 47

Удаление: Штромпф, 45+1 (Бохум)

Фрайбург – Дармштадт – 2:0

Голы: Грифо, 42 (пен.), Холер, 69

Удаление: Маглица, 88 (Дармштадт)