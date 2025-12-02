Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реванш Леверкузена. Байер в 1/8 финала Кубка Германии выбил Боруссию Д
Кубок Германии
Герта
02.12.2025 19:00 – FT 6 : 1
Кайзерслаутерн
Обзор
Кубок Германии
02 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 03 декабря 2025, 00:15
79
1

Реванш Леверкузена. Байер в 1/8 финала Кубка Германии выбил Боруссию Д

Байер одолел соперников 1:0, 2 декабря дальше также вышли Санкт-Паули, Герта и РБ Лейпциг

Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялось четыре матча 1/8 финала Кубка Германии 2025/26.

Леверкузенский Байер на выезде переиграл Боруссию Дортмунд со счетом 1:0 благодаря голу Ибрагима Мазы на 34-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Байер взял реванш у Боруссии Д за поражение в национальном чемпионате – 29 ноября черно-желтые добыли победу 2:1 в 12-м туре Бундеслиги.

Во вторник свои поединки 1/8 финала Кубка также выиграли Санкт-Паули, Герта и РБ Лейпциг.

Санк-Паули сенсационно прошел Боруссию Менхенгладбах (2:1), Герта уничтожила финалиста Кубка сезона 2023/24 Кайзерслаутерн (6:1), а РБ Лейпциг с камбеком прошел Магдебург со второго дивизиона (3:1).

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 2 декабря

Боруссия Дортмунд – Байер – 0:1

Гол: Маза, 34

Боруссия Менхенгладбах – Санкт-Паули – 1:2

Голы: Табакович, 56 – Каарс, 43, Оппей, 83

РБ Лейпциг – Магдебург – 3:1

Голы: Нуса, 19, Баумгартнер, 29, 54 – Гнака, 11 (пен.)

Герта – Кайзерслаутерн – 6:1

Голы: Шулер, 5, 60, Винклер, 20, Эйчхорн, 31, Ковнацки, 75, Краттенмачер, 80 – Риттер, 45+2

По теме:
Рекорд Беллингема пал. 16-летний игрок Герты забил в Кубке Германии
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Немецкий клуб с украинцем сенсационно проиграл в матче против аутсайдера
Кубок Германии по футболу Боруссия Дортмунд Байер Боруссия Д - Байер Санкт-Паули Боруссия Менхенгладбах Герта Кайзерслаутерн РБ Лейпциг Магдебург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Artem_Ponomar
Баєр молодці, сподіваюсь ця перемога додасть їм впевненості
