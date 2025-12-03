ПОДРЕЗ: «Квалификация Aus Open? Это все реально, но про это пока не думаю»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 декабря 2025, 18:16 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:25
На этой неделе Вероника выступает на турнире WTA 125 в Анже

Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез прокомментировала удачный старт на турнире WTA 125 в Анже (Франция):

«Победа над Чараевой? Во время матча я чувствовала себя достаточно хорошо. В принципе, то, что я планировала делать на корте, у меня получалось. Даже если по счету матч может казаться достаточно простым, он был довольно сложным, геймы были очень трудные, много раз счет был «ровно». То есть было непросто.

Много выступаю на индуре? Да, мне достаточно нравится играть на харде в зале. Чувствую себя хорошо. Но ничего особенного не поменялось с октября. Просто в этом году было достаточно много травм, которые не позволяли показывать хороший результат и играть много матчей подряд. То есть я скучала за игрой. И просто очень довольна, что могу снова выступать. И еще физически себя чувствую более готовой сейчас на этих турнирах.

Матч с Ружич? Я с ней никогда не играла. Будет интересный матч, я думаю. По игре она достаточно сбалансированная теннисистка. План на матч – пытаться играть в свой теннис и стараться до конца.

Планы до конца года? Я еще не знаю, будет ли это мой последний турнир, буду пытаться записаться на Лимож. Если попаду, то сыграю там. Конечно, хочется там тоже сыграть. Буду записываться. А если нет, то тогда это [Анже] будет последний турнир.

Квалификация Australian Open? Еще не думаю про это. Это, конечно, все реально, если хорошо выступать на этом турнире или если я сыграю два турнира и хорошо выступлю на них. Это все реально, но про это пока не думаю».

Подрез стартовала в Анже с квалификации, где в единственном матче отбора прошла Амандин Монно. В первом раунде основной сетки Вероника одолела Алину Чараеву. В 1/8 финала юная украинка поборется со второй сеяной Антонией Ружич – встреча начнется 3 декабря ориентировочно в 21:00.

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
