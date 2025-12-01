Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая сеяная. Определена соперница Подрез в 1/8 финала WTA 125 в Анже
WTA
01 декабря 2025, 23:28
131
0

Вероника во втором раунде основной сетки сыграет против Антонии Ружич

01 декабря 2025, 23:28
131
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Антония Ружич

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) сыграет во втором раунде турнира WTA 125 в Анже (Франция) против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 78).

Ружич, котрая посеяна под вторым номером, вышла в 1/8 финала соревнований благодаря убедительной победы над Аленой Большовой (Испания, WTA 235) со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 18 минут.

Встреча Подрез и Ружич состоится 3 декабря. Расписание на среду в Анже появится 2 числа. Ранее Вероника никогда не играла против Антонии.

Подрез в Анже выиграла два матча – в единственном матче отбора она одолела Амандин Монно, а в 1/16 финала разгромила Алину Чараеву.

Вероника Подрез Антония Ружич Алена Большова WTA Анже
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
