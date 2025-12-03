WTA03 декабря 2025, 18:27 |
Вероника Подрез – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Анже
3 декабря украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже, Франция.
Во втором раунде украинка сыграет против второй сеяной Антонии Ружич (Хорватия, WTA 78). Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница матча в четвертьфинале поборется либо против Хлоэ Паке, либо против Доминики Салковой.
