Вероника Подрез – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 декабря украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже, Франция.

Во втором раунде украинка сыграет против второй сеяной Антонии Ружич (Хорватия, WTA 78). Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в четвертьфинале поборется либо против Хлоэ Паке, либо против Доминики Салковой.