Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 декабря 2025, 18:27
0

Вероника Подрез – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Анже

Instagram. Вероника Подрез

3 декабря украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже, Франция.

Во втором раунде украинка сыграет против второй сеяной Антонии Ружич (Хорватия, WTA 78). Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в четвертьфинале поборется либо против Хлоэ Паке, либо против Доминики Салковой.

📺 Видеотрансляция
ПОДРЕЗ: «Квалификация Aus Open? Это все реально, но про это пока не думаю»
Вторая сеяная. Определена соперница Подрез в 1/8 финала WTA 125 в Анже
Подрез разгромила «нейтральную» 162-ю ракетку на турнире WTA 125 в Анже
