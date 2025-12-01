Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подрез разгромила «нейтральную» 162-ю ракетку на турнире WTA 125 в Анже
WTA
01 декабря 2025, 13:53 | Обновлено 01 декабря 2025, 13:58
4

Вероника стартовала в основной сетке соревнований с убедительной победы над Чараевой

4 Comments
Instagram. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) вышла во второй раунд турнира WTA 125 в Анже, Франция.

В первом круге украинка в двух сетах разгромила «нейтральную» Алину Чараеву (WTA 162) за 1 час и 16 минут.

WTA 250 Анже. Хард в помещении, 1/16 финала

Вероника Подрез (Украина) [Q] – Алина Чараева – 6:1, 6:1

Вероника провела первое очное противостояние против Алины.

Подрез в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-200 рейтинга WTA и впервые с ноября 2024 года.

Вероника одержала первую победу в карьере в основной сетке соревнований категории WTA 125.

В Анже Подрез стартовала с квалификации, где в единственном матче отбора прошла Амандин Монно. Следующей соперницей 18-летней украинки будет Алена Большова (Испания, WTA 235), либо Антония Ружич (Хорватия, WTA 78).

Вероника Подрез Алина Чараева WTA Анже
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 4
serhiy1
Молодчинка !
Ответить
+2
Андрій Заліщук
Кайф
Ответить
+2
Falko
До Насті 40 очок )
Ответить
+1
Олександр Науменко
З 14 геймів 9 грались на більш-менш і у всіх 9-ти перемогла Вероніка, з них 5 на прийомі. Вперше таке бачу. Тим часом, в Дубаї, безхребетна Снігур безропотно злила менш рейтинговій таіландці. Як можна на своїй подачи програвати 5 м'ячів поспіль.
Ответить
0
