Подрез разгромила «нейтральную» 162-ю ракетку на турнире WTA 125 в Анже
Вероника стартовала в основной сетке соревнований с убедительной победы над Чараевой
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) вышла во второй раунд турнира WTA 125 в Анже, Франция.
В первом круге украинка в двух сетах разгромила «нейтральную» Алину Чараеву (WTA 162) за 1 час и 16 минут.
WTA 250 Анже. Хард в помещении, 1/16 финала
Вероника Подрез (Украина) [Q] – Алина Чараева – 6:1, 6:1
Вероника провела первое очное противостояние против Алины.
Подрез в третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-200 рейтинга WTA и впервые с ноября 2024 года.
Вероника одержала первую победу в карьере в основной сетке соревнований категории WTA 125.
В Анже Подрез стартовала с квалификации, где в единственном матче отбора прошла Амандин Монно. Следующей соперницей 18-летней украинки будет Алена Большова (Испания, WTA 235), либо Антония Ружич (Хорватия, WTA 78).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Анищенко хочет оставить «Металлист»
Промоутер объяснил, почему Джошуа будет драться против Джейка Пола