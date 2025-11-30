Подрез одолела француженку и вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Анже
Вероника в двух сетах переиграла Амандин Монно в единственном матче квалификации
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 299) вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Анже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В единственном матче квалификации украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции и 431-ю ракетку мира Амандин Монно за 1 час и 20 минут.
WTA 125 Анже. Хард в помещении. Квалификация
Вероника Подрез (Украина) [4] – Амандин Монно (Франция) [WC] – 6:4, 6:2
В первой партии Вероника уступала 1:3 с брейком, но сумела оформить камбек, в частности отыграв два скрытых сетбола в восьмом гейме.
Подрез провела второе очное противостояние против Монно и добыла вторую победу. 2 октября Вероника справилась с Амандин на 75-тысячнике в Реймсе.
Подрез во второй раз в карьере сыграет в основе соревнований категории WTA 125. В 2023 году она покинула турнир WTA 125 в Лиможе в первом же круге после поражения Анне Блинковой.
Вероника узнает соперницу в 1/16 финала позднее. Из возможных вариантов: еще одна теннисистка из квалификации, шестая сеяная Чжан Шуай (WTA 102) и Алина Чараева (WTA 161).
