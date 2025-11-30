Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подрез одолела француженку и вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Анже
30 ноября 2025, 14:31 |
Подрез одолела француженку и вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Анже

Вероника в двух сетах переиграла Амандин Монно в единственном матче квалификации

Подрез одолела француженку и вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Анже
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 299) вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Анже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В единственном матче квалификации украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции и 431-ю ракетку мира Амандин Монно за 1 час и 20 минут.

WTA 125 Анже. Хард в помещении. Квалификация

Вероника Подрез (Украина) [4] – Амандин Монно (Франция) [WC] – 6:4, 6:2

В первой партии Вероника уступала 1:3 с брейком, но сумела оформить камбек, в частности отыграв два скрытых сетбола в восьмом гейме.

Подрез провела второе очное противостояние против Монно и добыла вторую победу. 2 октября Вероника справилась с Амандин на 75-тысячнике в Реймсе.

Подрез во второй раз в карьере сыграет в основе соревнований категории WTA 125. В 2023 году она покинула турнир WTA 125 в Лиможе в первом же круге после поражения Анне Блинковой.

Вероника узнает соперницу в 1/16 финала позднее. Из возможных вариантов: еще одна теннисистка из квалификации, шестая сеяная Чжан Шуай (WTA 102) и Алина Чараева (WTA 161).

Вероника Подрез WTA Анже
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
