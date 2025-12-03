Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
03.12.2025 22:15 - : -
Сандерленд
Англия
03 декабря 2025, 13:11 | Обновлено 03 декабря 2025, 13:49
Ливерпуль – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 декабря в 22:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Ливерпуль

Чрезвычайно нестабильные результаты показывает коллектив в текущем сезоне. За 13 поединков Премьер-лиги красным удалось добыть в борьбе 21 зачетный пункт, благодаря которым они сейчас занимают 8-е место турнирной таблицы. Но расстояние от лидеров не слишком велико, даже от топ-3 клуб отстает всего на 3 балла. В Кубке английской лиги «Ливерпуль» дошел до 1/8 финала, где потерпел разгромное поражение 3:0 от «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов мерсисайдцы тоже не слишком уверены. Хотя за 5 игр им удалось набрать 9 баллов – этого достаточно, чтобы занимать 13-ю строчку общей таблицы соревнований на данный момент.

Сандерленд

Новичок чемпионата Англии в текущем сезоне удивляет всех своими успехами. Хотя летом после масштабной трансферной компании в клуб немногие верили, ведь такому количеству новых игроков было бы трудно сразу адаптироваться к слаженной игре в сильнейшей лиге мира. За 13 туров «черным котам» удалось добыть в борьбе 22 зачетных пункта, которые пока позволяют им находиться на 6-й строчке таблицы Премьер-лиги. От топ-3 «Сандерленд» также отстает на 3 очка.

С Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в январе 2017 года в рамках Премьер-лиги. Тогда игра завершилась вничью 2:2.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» проиграл в 3/4 последних поединках.
  • «Ливерпуль» потерпел поражение в 4/6 предыдущих домашних матчах.
  • «Сандерленд» не может сохранить ворота сухими уже 5 поединков подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6.

Ливерпуль
3 декабря 2025 -
22:15
Сандерленд
Тотал больше 2.5 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
По теме:
Ливерпуль Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
