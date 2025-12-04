Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде
Чемпионат Англии
Ливерпуль
03.12.2025 22:15 – FT 1 : 1
Сандерленд
Англия
04 декабря 2025, 00:13 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:14
Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде

Красные вырвали ничью в матче против «Сандерленда»

04 декабря 2025, 00:13 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:14
Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Сандерленд

В среду, 3 декабря, прошел матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Сандерленд».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Поединок завершился вничью 1:1.

Гости повели в счете на 67-й минуте – автором гола стал Шемсдин Тальби. Сравнял счет «Ливерпуль» на 81-й – автогол на счету Норди Мукиэле.

«Сандерленд» после этого матча находится в турнирной таблице АПЛ на шестой строчке с 23 очками. У «Ливерпуля» 22 очка и шестая позиция.

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря.

Ливерпуль – Сандерленд – 1:1
Голы: Мукиэле, 81 (аг) – Тальби, 67.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон (Керкез 86), Гомес (Джонс 65), ван Дейк, Конате, Мак Аллистер (Экитике 74), Гравенберх, Собослаи, Вирц, Гакпо (Салах 46), Исак (Кьеза 86).

Сандерленд: Руфс, Мандава, Мукиеле, Альдерете, Беллард, Тальби (О'Нинин 90+1), Хьюм, Садики, Джака, Ле Фе (Гертрейда 79), Бробби (Изидор 62).

Большая сенсация в АПЛ. Новичок чемпионата обыграл Челси
ВИДЕО. Вирц забил первый гол за Ливерпуль, но его переписали на автогол
Шоу Брайтона и Астон Виллы. Арсенал победил Брентфорд
Сандерленд Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Флориан Вирц
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
