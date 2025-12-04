Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде

В среду, 3 декабря, прошел матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Сандерленд».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Поединок завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости повели в счете на 67-й минуте – автором гола стал Шемсдин Тальби. Сравнял счет «Ливерпуль» на 81-й – автогол на счету Норди Мукиэле.

«Сандерленд» после этого матча находится в турнирной таблице АПЛ на шестой строчке с 23 очками. У «Ливерпуля» 22 очка и шестая позиция.

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря.

Ливерпуль – Сандерленд – 1:1

Голы: Мукиэле, 81 (аг) – Тальби, 67.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон (Керкез 86), Гомес (Джонс 65), ван Дейк, Конате, Мак Аллистер (Экитике 74), Гравенберх, Собослаи, Вирц, Гакпо (Салах 46), Исак (Кьеза 86).

Сандерленд: Руфс, Мандава, Мукиеле, Альдерете, Беллард, Тальби (О'Нинин 90+1), Хьюм, Садики, Джака, Ле Фе (Гертрейда 79), Бробби (Изидор 62).