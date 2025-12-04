3 ноября Ливерпуль потерял очки в матче 14-го тура АПЛ 2025/26 против Сандерленда.

Поединок прошел на стадионе Этихад и завершился ничьей со счетом 1:1.

Единственный гол в составе мерсисайдцев на 81-й минуте забил многомиллионный новичок команды Флориан Вирц.

Для Вирца это мог быть первый мяч в футболке Ливерпуля, однако в итоге взятие ворот переписали как автогол Норди Мукиеле.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Ливерпуль – Сандерленд – 1:1

Голы: Мукиэле, 81 (автогол) – Тальби, 67

Видеообзор матча