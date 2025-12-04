Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов
Чемпионат Англии
Ливерпуль
03.12.2025 22:15 – FT 1 : 1
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2025, 06:07 |
230
3

Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26

04 декабря 2025, 06:07 |
230
3 Comments
Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября Ливерпуль потерял очки в матче 14-го тура АПЛ 2025/26 против Сандерленда.

Поединок прошел на стадионе Этихад и завершился ничьей со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в составе мерсисайдцев на 81-й минуте забил многомиллионный новичок команды Флориан Вирц.

Для Вирца это мог быть первый мяч в футболке Ливерпуля, однако в итоге взятие ворот переписали как автогол Норди Мукиеле.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Ливерпуль – Сандерленд – 1:1

Голы: Мукиэле, 81 (автогол) – Тальби, 67

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Автогол забил Норди Мукиеле (Сандерленд), асcист Кёртис Джонс.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Сандерленд), асcист Энцо Ле Фе.
По теме:
Доминаторы в Южной Америке. Определен победитель чемпионата Бразилии 2025
Лидс – Челси – 3:1. Пенсионеры оступились. Видео голов и обзор матча
Наставник Зинченко празднует 5-ю победу – Ноттингем покидает зону вылета?
Норди Мукиеле автогол Флориан Вирц Шемсдин Тальби видео голов и обзор Ливерпуль Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Футбол | 03 декабря 2025, 06:58 5
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов

Ранее президент клуба вел переговоры с Беттони

Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03 декабря 2025, 09:15 11
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина

Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
Другие виды | 04.12.2025, 01:59
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Футбол | 04.12.2025, 02:59
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Лисий до нового року не допрацює
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Winner21
Треба всіх по домівкам:
Ганса в Алеманію 
Лисого в Амстердам
Єбіптянина в Арабію 
Юрка Клопенко в Ліверпуль
Ответить
-1
Популярные новости
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 20
Биатлон
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 29
Футбол
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем