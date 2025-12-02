Ливерпуль – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
03.12.2025 22:15 - : -
Сандерленд
Англия
02 декабря 2025, 21:00 | Обновлено 02 декабря 2025, 21:02
Смотрите 3 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Сандерленд».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Сандерленд
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Сандерленд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
