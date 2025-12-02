03.12.2025 22:15 - : -
Ливерпуль – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии
В среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Сандерленд».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Сандерленд
