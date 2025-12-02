Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 декабря 2025, 14:18 | Обновлено 02 декабря 2025, 14:20
2

7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные

В этом списке имена, от которых голова может пойти кругом…

7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Килиан Мбаппе

Современный футбол уже давно не ограничивает игроков выступлением на международном уровне за определенную страну. В эпоху космополитизма футболисты все чаще вольны выбирать себе ту национальную команду, которая по каким-то причинам им подходит больше. Поэтому все чаще даже в ведущих сборных мирового футбола мы видим натурализованных исполнителей. Да что там говорить, если и в сборной Украины за последние два десятилетия оказалось немало «варягов» – Марко Девич, Эдмар, Марлос, Жуниор Мораес…

Так как выбор национальной сборной уже не является своего рода футбольной догмой, предлагаем сегодня поговорить о семи звездах современности, которые вполне могли бы играть за другие национальные команды, если бы на то сложилась соответствующая ситуация…

Ашраф Хакими

Возраст: 27 лет
Гражданство: Марокко / Испания
Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучший футболист Африки 2025 года Ашраф Хакими, представляющий в футболе цвета «Пари Сен-Жермен» на клубном и сборной Марокко на международном уровнях, вполне мог бы играть и за другую национальную команду.

Ашраф родился в пригороде Мадрида, а заниматься футболом начинал в академии «Реала». Всего в структуре «бланкос» Хакими провел двенадцать лет и даже успел провести 17 матчей за первую команду клуба. Неудивительно, что еще на юношеском уровне Ашрафа хотели «завербовать» в сборные Испании соответствующих возрастов, однако марокканец был твердо настроен защищать цвета родины своих родителей. В ряде интервью Хакими несколько раз повторял, что никогда полностью не переставал ощущать себя иммигрантом на испанской территории, поскольку вырос и жил в «абсолютно другой культуре, арабской».

11 октября 2016 года Ашраф Хакими сыграл свой дебютный матч за национальную сборную Марокко, и с тех пор провел за эту команду уже 88 поединков, в которых сумел отличиться 11 забитыми мячами. Пожалуй, один из наиболее памятных для Хакими матчей в футболке марокканцев – это игра против Испании в 1/8 финала ЧМ-2022. Тогда, напомним, команды завершили 120-минутное противостояние ничьей 0:0, и для выявления сильнейшего потребовалась серия пенальти. Именно Ашраф стал автором решающего, третьего, мяча в рядах марокканцев, который поставил крест на желании испанцев двигаться дальше по турниру – 3:0.

Эрлинг Холанд

Возраст: 25 лет
Гражданство: Норвегия
Клуб: «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный бомбардир современного «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд также имел все возможности для того, чтобы выступать не за Норвегию, в рядах которой он недавно в блестящем стиле вместе с партерами пробился на ЧМ-2026, а за национальную команду Англии.

Дело в том, что Эрлинг появился на свет в 2000 году в Лидсе, когда его отец – Альф-Инге – защищал цвета одноименной команды. По законам Великобритании, Холанд, имея право на постоянное место жительства в государства, мог подать заявление на получение британского паспорта, когда достиг соответствующего возраста. Однако Эрлинг, руководствуясь своими соображениями и советами семьи, предпочел этого не делать.

Спустя годы, уже получив статус мировой суперзвезды и топового бомбардира современности, Эрлинг Холанд признался, что, возможно, остановил бы свой выбор на возможности выступлений за сборную Англии, если бы продолжил жить в этой стране, а не уехал еще совсем маленьким ребенком вместе с родителями на историческую родину в Норвегию, где впоследствии и начал делать первые шаги в футболе.

Гарри Кейн

Возраст: 32 года
Гражданство: Англия / Ирландия
Клуб: «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, сборной Англии повезло с другим топовым центрфорвардом современности – Гари Кейном. Лучший бомбардир в истории «трех львов» (78 мячей в 112 поединках) вполне мог бы представлять интересы одного из наиболее принципиальных соперников англичан – сборной Ирландии.

Несмотря на то, что Гарри родился в пригороде Лондона, вся его родня по отцовской линии является подданными Ирландии – единственной страны на Британских островах, которое не входит в состав Соединенного королевства и является абсолютно независимым от воли Англии.

С 2010 года Кейн начал выступать за юношеские сборные Англии, но в 2014-м его позвали играть за национальную команду Ирландии. На тот момент на форварда «Тоттенхэма», не имеющего еще существенных голеадорских успехов на топ-уровне, в сборной Англии не рассчитывали, однако сам Гарри твердо решил, что дождется своего вызова в стан «трех львов», в связи с чем ирландцам категорически отказал. Как показала дальнейшая история, выбор Кейна был абсолютно правильным, так как для английской сборной он уже является живой легендой.

Джамал Мусиала

Возраст: 22 года
Гражданство: Германия / Англия
Клуб: «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот нынешний одноклубник Гарри Кейна по «Баварии» Джамал Мусиала в какой-то момент передумал защищать на международном уровне цвета Англии. Кейс Мусиалы – это вообще яркий пример того, насколько сложным становится вопрос гражданства в современном глобализированном мире.

Мусиала родился в немецком Штутгарте. Его отец является британцем нигерийского происхождения, а мать – немкой. В семилетнем возрасте родители перевезли Джамала в Англию, где тот начинал заниматься футболом в академии «Саутгемптона», а затем – «Челси». В этот период хавбек попал «на карандаш» селекционерам сборной Англии U-15, где в 4 матчах забил 4 мяча. Далее играл за команду U-16, но в 2018-м отыграл два матча за Германию U-16. Впрочем, после этого Мусиала опять передумал и играл за Англию U-17 и U-21, пока наконец перед ним не замаячил вопрос о карьере во взрослой сборной.

Именно в этот момент Джамал окончательно покинул Великобританию и отбыл играть за «Баварию». Переезд в Германию помог Мусиале принять решение и по поводу карьеры в сборной – в марте 2021-го года он был заигран за Бундестим, в футболке которой на его счету уже 40 матчей и 8 забитых мячей. Что любопытно: теоретически Джамал мог быть заигран за сборные Нигерии или Польши, так как из Африки родом его отец, а вот польские корни присутствуют в генеалогическом древе его матери.

Ламин Ямаль

Возраст: 18 лет
Гражданство: Испания
Клуб: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

История 18-летнего вундеркинда «Барселоны» Ламина Ямаля хорошо известна и свежа в памяти. Этот невероятный талант в очень раннем возрасте сумел заявить о себе, вследствие чего уже в 16 лет и 57 дней дебютировал за национальную сборную Испании, ранее отыграв за команды U-15, U-16, U-17 и U-19 этой страны. Ямаль стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле в футболке национальной команды Испании. И такая спешка в работе тамошних футбольных функционеров объяснялась не только невероятным талантом исполнителя…

Ямаль, хоть и родился в Испании, имеет крайне многонациональную семью. Его отец – марокканец, а мать – экваторогвинейка. И если с последней национальной командой конкуренция у испанцев намечалась разве что теоретическая, то вот Марокко всерьез рассматривал возможность «увести» Ямаля из-под носа у пиренейцев, как ранее это удалось проделать с Ашрафом Хакими.

В данном случае Испании повезло – Ямаль согласился играть именно за эту страну, однако довольно часто на бутсах Ламина можно заметить флаги трех государств, что дает понимание о его теплом отношении не только к стране, где он родился и вырос, но и к родинам его отца и матери.

Килиан Мбаппе

Возраст: 26 лет
Гражданство: Франция
Клуб: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Звезда «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе также мог пойти совсем по другому пути на уровне международного футбола, и если бы так сложилось, то нынче он бы не являлся чемпионом мира (с «трехцветными» форвард взял этот титул в 2018-м на полях, которые исторически окружены болотной местностью).

Килиан появился на свет в Париже в семье выходца из Камеруна и профессиональной гандболистки, являвшейся потомком мигрантов из Алжира. В подростковом возрасте отец Мбаппе пытался договориться о том, чтобы его сын был заигран за молодежную сборную Камеруна с перспективой попадания в национальную команду. Все юридические основания для этого существовали, но, по неподтвержденной информации, дискуссии оказались непродуктивными из-за того, что африканские футбольные чиновники запросили взятку.

В дальнейшем Мбаппе настолько уверенно начал проявлять себя во взрослом футболе, что в 18 лет и 95 дней дебютировал за главную команду «трехцветных». На текущий момент на счету Килиана уже 55 забитых мячей в 95 поединках за сборную Франции. Чтобы повторить рекорд Оливье Жиру по количеству голов за «трехцветных» Мбаппе осталось забить всего дважды, чтобы превзойти его – трижды.

Лионель Месси

Возраст: 38 лет
Гражданство: Аргентина / Испания
Клуб: «Интер Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine

Эта история хорошо известна и вряд ли нуждается в чересчур подробном описании для большинства футбольных болельщиков. Лионель родился и вырос в Аргентине, однако в 13-летнем возрасте переехал в Испанию, где начал заниматься футболом в легендарной академии «Барселоны».

Далее ситуация развивалась весьма интересно. Аргентинские футбольные чиновники «узнали» о Месси только тогда, когда их испанские коллеги начали предпринимать активные шаги по переманиванию Лионеля под свои флаги. В итоге южноамериканцы начали действовать крайне стремительно, зазвав Месси в сборную U-20, в рядах которой Лионель в 2005-м стал чемпионом мира. Интересно, что в четвертьфинале того турнира аргентинцы одолели сверстников из Испании (3:1), после чего последовательно обыграли Бразилию (2:1) и Нигерию (2:1). Месси забивал в каждом из этих матчей, а в финале и вовсе оформил дубль.

Примечательно, что колоссальную роль в том, что Месси в итоге оказался футболистом сборной Аргентины сыграл менеджер Омар Соуто. Недавно он скончался на 73-м году жизни, и Лионель посвятил трогательный пост памяти человека, которому благодарен за помощь в выборе вектора международной карьеры.

К слову, теоретически Лионель Месси также мог оказаться и очередным «ориунди» в сборной Италии, так как его родственники по материнской линии – Куччиттини – иммигрировали в Аргентину как раз с Апеннинского полуострова.

ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне
Неожиданное признание: Ямаль назвал главные цели в карьере
Неожиданно? Энцо назвал лучшего игрока в истории футбола
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Moonspell
Якщо подивитись на збірну Франції, то там відсотків 90 гравців могли б грати за інші національні збірні.
Ответить
0
Mark4854590
Цікавий матеріал. Багато хто в Європі був би не проти відправити Ямаля в Екваторіальну Гвінею)
Ответить
0
