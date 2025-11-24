ФОТО. Один из близких людей Месси умер. Лео красиво попрощался

На 73-м году жизни умер Омар Соуто, многолетний менеджер национальных команд AFA и человек, который сыграл ключевую роль в том, что Лионель Месси выбрал именно сборную Аргентины, а не Испании.

Месси опубликовал эмоциональное прощание в Instagram, поблагодарив Соуто за то, что именно он первым связался с его семьей и открыл путь в «Альбиселесте». Капитан сборной назвал его «большим человеком, которого невозможно забыть», и подчеркнул, что его вклад в национальную команду останется навсегда:

«Ты всегда был рядом и стал тем человеком, который открыл путь к тому, чтобы AFA обратила на меня внимание. Большой человек, тебя невозможно забыть всем нам, кому посчастливилось пройти через сборную. Твой след останется навсегда. Мы никогда тебя не забудем, Омар. Покойся с миром».

AFA также выпустила официальное заявление, поблагодарив Соуто за более чем 30 лет служения Ассоциации и за его «непревзойденную преданность сборной Аргентины».