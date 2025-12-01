Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинского форварда, который играет в Европе, отправят в Андерлехт
Турция
01 декабря 2025, 18:37
«Трабзонспор» намерен обменять Даниила Сикана на эквадорского вингера Нильсона Ангуло

01 декабря 2025, 18:37
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан покинет Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил турецкий портал Gunebakis.

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке недоволен игрой 24-летнего футболиста, который разочаровал наставника неоптимальной формой и отсутствием прогресса на футбольном поле.

По информации источника, «Трабзонспор» намерен обменять Сикана на эквадорского вингера Нильсона Ангуло, который выступает в чемпионате Бельгии за «Андерлехт». Стороны ведут переговоры о структуре будущей сделки – рассматривается вариант либо с арендой, либо полноценный трансфер.

Украинский форвард перебрался в чемпионат Турции из донецкого «Шахтера» в январе 2025 года. В нынешнем сезоне провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист.

В активе Ангуло четыре забитых мяча и семь результативных передач за 21 поединок. Контракт 22-летнего футболиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 4,5 миллиона евро.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Даниил Сикан Фатих Текке трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
