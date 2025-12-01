Украинского форварда, который играет в Европе, отправят в Андерлехт
«Трабзонспор» намерен обменять Даниила Сикана на эквадорского вингера Нильсона Ангуло
Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан покинет Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил турецкий портал Gunebakis.
Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке недоволен игрой 24-летнего футболиста, который разочаровал наставника неоптимальной формой и отсутствием прогресса на футбольном поле.
По информации источника, «Трабзонспор» намерен обменять Сикана на эквадорского вингера Нильсона Ангуло, который выступает в чемпионате Бельгии за «Андерлехт». Стороны ведут переговоры о структуре будущей сделки – рассматривается вариант либо с арендой, либо полноценный трансфер.
Украинский форвард перебрался в чемпионат Турции из донецкого «Шахтера» в январе 2025 года. В нынешнем сезоне провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист.
В активе Ангуло четыре забитых мяча и семь результативных передач за 21 поединок. Контракт 22-летнего футболиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 4,5 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майрис – о бое Джошуа – Пол
Исполняющий обязанности главного тренера киевлян рассчитывает на Самбу Диалло