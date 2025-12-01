Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать
Турция
01 декабря 2025, 07:59 | Обновлено 01 декабря 2025, 08:33
1036
0

Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать

Украинский нападающий попал на радары «Бешикташа»

01 декабря 2025, 07:59 | Обновлено 01 декабря 2025, 08:33
1036
0
Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Бешикташа». Об этом сообщает Besiktas Plus.

По информации источника, турецкий клуб рассматривает три кандидатуры на позицию форварда в случае, если Тэмми Абрахам покинет клуб зимой: Артем Довбик, РомелуЛукаку и Сантьяго Хименес. «Бешикташ» готов выполнить условия для каждого из этих футболистов.

В текущем сезоне Артем Довбик вышел на поле 14 раз, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик может перебраться в «Милан» или «Сандерленд».

По теме:
Сенсация. Легенда Реала может вернуться в мадридский клуб, есть предложение
Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор
Два топ-клуба Италии нацелились на звезду Украины. Его не хотят отпускать
Артем Довбик Бешикташ Рома Рим трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Тэмми Абрахам Сантьяго Хименес Милан Ромелу Лукаку Наполи
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30 ноября 2025, 11:26 0
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии

Динамо – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 декабря 2025, 01:26 9
Динамо – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дебют Костюка в матче с аутсайдером

Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Баскетбол | 30.11.2025, 20:51
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30.11.2025, 09:07
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?
Футбол | 01.12.2025, 06:02
Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?
Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25
Бокс
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 2
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 19
Авто/мото
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем