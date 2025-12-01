Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать
Украинский нападающий попал на радары «Бешикташа»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Бешикташа». Об этом сообщает Besiktas Plus.
По информации источника, турецкий клуб рассматривает три кандидатуры на позицию форварда в случае, если Тэмми Абрахам покинет клуб зимой: Артем Довбик, РомелуЛукаку и Сантьяго Хименес. «Бешикташ» готов выполнить условия для каждого из этих футболистов.
В текущем сезоне Артем Довбик вышел на поле 14 раз, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик может перебраться в «Милан» или «Сандерленд».
