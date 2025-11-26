Форвард сборной Украины может перебраться в Милан или Сандерленд
Услуги Артема Довбика были предложены командам из Серии А и Премьер-лиги
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может покинуть нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил итальянский журналист Алессандро Якобоне.
По информации источника, агенты 28-летнего футболиста предложили его услуги «Милану» и английскому «Сандерленду».
«Самое горячее имя, которое снова оказалось на столе «Милана» – Артём Довбик. Агенты украинского нападающего активно продвигают своего клиента, подыскивая новую команду, которая могла бы гарантировать ему определённый прогресс.
Украинец был повторно предложен «Милану» в попытке возобновить диалог о потенциальном трансфере. Однако, представители Артема связались и с «Сандерлендом» – будущее нападающего может быть в Серии А или Англии.
Довбик – физически крепкий и мощный игрок, классический девятый номер, который может хорошо вписаться в требования наставника «россонери», – сообщил источник.
Контракт украинского форварда истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.
