Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард сборной Украины может перебраться в Милан или Сандерленд
Италия
26 ноября 2025, 18:13 |
854
0

Форвард сборной Украины может перебраться в Милан или Сандерленд

Услуги Артема Довбика были предложены командам из Серии А и Премьер-лиги

26 ноября 2025, 18:13 |
854
0
Форвард сборной Украины может перебраться в Милан или Сандерленд
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может покинуть нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил итальянский журналист Алессандро Якобоне.

По информации источника, агенты 28-летнего футболиста предложили его услуги «Милану» и английскому «Сандерленду».

«Самое горячее имя, которое снова оказалось на столе «Милана» – Артём Довбик. Агенты украинского нападающего активно продвигают своего клиента, подыскивая новую команду, которая могла бы гарантировать ему определённый прогресс.

Украинец был повторно предложен «Милану» в попытке возобновить диалог о потенциальном трансфере. Однако, представители Артема связались и с «Сандерлендом» – будущее нападающего может быть в Серии А или Англии.

Довбик – физически крепкий и мощный игрок, классический девятый номер, который может хорошо вписаться в требования наставника «россонери», – сообщил источник.

Контракт украинского форварда истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

По теме:
Есть ли среди них Довбик? Два игрока Ромы восстановились после травм
Екс-лидер клуба УПЛ пояснил, почему ушел в Первую лигу: «Я кайфую»
Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций
Рома Рим Милан Сандерленд Артем Довбик трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26 ноября 2025, 08:24 4
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов

Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Футбол | 26 ноября 2025, 14:04 3
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт

Аэропорт в Буде не работает из-за непогоды

ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Олимпиакос – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26.11.2025, 16:55
Олимпиакос – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Олимпиакос – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26.11.2025, 05:02
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
24.11.2025, 23:55
Авто/мото
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 3
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем