Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пиза – Интер – 0:2. Как Лаутаро Мартинес оформил дубль. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Пиза
30.11.2025 16:00 – FT 0 : 2
Интер Милан
Италия
Пиза – Интер – 0:2. Как Лаутаро Мартинес оформил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2025/26

Пиза – Интер – 0:2. Как Лаутаро Мартинес оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября миланский Интер переиграл команду Пиза со счетом 2:0 в матче 13-го тура Серии А 2025/26.

Дубль в составе нерадзурри оформил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 13-й тур, 30 ноября

Пиза – Интер – 0:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 69, 83

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Николо Барелла.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Франческо Пио Эспозито.
Интер Милан Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
