30 ноября миланский Интер переиграл команду Пиза со счетом 2:0 в матче 13-го тура Серии А 2025/26.

Дубль в составе нерадзурри оформил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 13-й тур, 30 ноября

Пиза – Интер – 0:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 69, 83

Видеообзор матча