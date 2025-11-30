30.11.2025 16:00 – FT 0 : 2
Италия30 ноября 2025, 18:53 |
108
0
Пиза – Интер – 0:2. Как Лаутаро Мартинес оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2025/26
30 ноября 2025, 18:53 |
108
0
30 ноября миланский Интер переиграл команду Пиза со счетом 2:0 в матче 13-го тура Серии А 2025/26.
Дубль в составе нерадзурри оформил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 13-й тур, 30 ноября
Пиза – Интер – 0:2
Голы: Лаутаро Мартинес, 69, 83
Видеообзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Николо Барелла.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Франческо Пио Эспозито.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 1
В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 25
Юлия Леус побывала на матче ПСЖ
Футбол | 29.11.2025, 19:43
Биатлон | 30.11.2025, 15:38
Футбол | 30.11.2025, 18:17
Комментарии 0
Популярные новости
30.11.2025, 07:00 10
29.11.2025, 11:21 18
29.11.2025, 05:44 20
30.11.2025, 09:07 1
29.11.2025, 19:13 12
29.11.2025, 04:05 31
30.11.2025, 13:02 5
29.11.2025, 07:53 15