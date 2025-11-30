30 ноября миланский Интер проведет выездной матч 13-го тура Серии А 2025/26 против команды Пиза. Поединок пройдет на стадионе Арена Гарибальди и начнется в 16:00 по Киеву.

Интер Милан

После поражения в первом миланском дери на прошлых выходных и затем неудачи в матче Лиги чемпионов, Интер не может позволить себе больше осечек, тем более против борющеюся за выживание Пизу.

Нерадзурри потерпели два поражения подряд, что подрывает их амбиции по завоеванию Скудетто – они сейчас на 4-м месте в таблице. Неудача в матче с Атлетико (1:2) стала еще более болезненной, так как победный гол мадридская команда забила на 93-й минуте.

Кристиан Киву будет надеяться на лучшую игру от своих футболистов, и тот факт, что Интер выиграл оба матча против новичков Серии А в этом сезоне, должен сыграть им на руку.

Пиза

Пиза одержала свою первую победу в новом сезоне прямо перед международной паузой, что вывело их из зоны вылета впервые в кампании. Пиза каким-то образом находит способы не проигрывать, но семь ничьих оставляют их на 17-й позиции из 20.

Несмотря на то, что Пиза имеет 4-ю слабейшую атаку и 6-ю худшую защиту в Серии А, есть основания для оптимизма. Пиза сейчас находит свою форму, имея серию из шести матчей без поражений, что близко к их историческому рекорду в элите (восемь).

Хотя Пиза имеет одну из худших защит в лиге в целом, 14 из 16 голов, которые они пропустили, были в гостевых играх. Дома Пиза имеет самые необычные статистические данные с разницей мячей 1:2 в шести последних матчах.

Личные встречи

Последний матч Пизы в Серии А до этого сезона был в 1991 году – команда не встречалась с Интером в течение 34 лет. Если интересны старые результаты, то нерадзурри выиграли последние пять поединков в 80-х и 90-х годах.

В последние годы команды встречались дважды в товарищеских матчах – Интер победил 7:1 в 2020 году, а матч в 2024 завершился ничьей (1:1).

Прогноз

Одной из причин поражений Интера в этом сезоне является отсутствие форварда в отличной форме. У команды есть хорошие игроки, но никто из них не показывает своего полного потенциала, что затрудняет выбор игрока для ставок.

Наш лучший совет – это Хакан Чалханоглу, поскольку он провел свои лучшие игры в гостях в этом сезоне. Три из его пяти голов в этом сезоне были забиты в выездных играх.

Чалханоглу забьет – да, коэффициент 3.50.