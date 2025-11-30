Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пиза – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Пиза
30.11.2025 16:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 ноября 2025, 10:14 | Обновлено 30 ноября 2025, 10:15
62
0

Пиза – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 30 ноября и начнется в 16:00 по Киеву

30 ноября 2025, 10:14 | Обновлено 30 ноября 2025, 10:15
62
0
Пиза – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября миланский Интер проведет выездной матч 13-го тура Серии А 2025/26 против команды Пиза. Поединок пройдет на стадионе Арена Гарибальди и начнется в 16:00 по Киеву.

Интер Милан

После поражения в первом миланском дери на прошлых выходных и затем неудачи в матче Лиги чемпионов, Интер не может позволить себе больше осечек, тем более против борющеюся за выживание Пизу.

Нерадзурри потерпели два поражения подряд, что подрывает их амбиции по завоеванию Скудетто – они сейчас на 4-м месте в таблице. Неудача в матче с Атлетико (1:2) стала еще более болезненной, так как победный гол мадридская команда забила на 93-й минуте.

Кристиан Киву будет надеяться на лучшую игру от своих футболистов, и тот факт, что Интер выиграл оба матча против новичков Серии А в этом сезоне, должен сыграть им на руку.

Пиза

Пиза одержала свою первую победу в новом сезоне прямо перед международной паузой, что вывело их из зоны вылета впервые в кампании. Пиза каким-то образом находит способы не проигрывать, но семь ничьих оставляют их на 17-й позиции из 20.

Несмотря на то, что Пиза имеет 4-ю слабейшую атаку и 6-ю худшую защиту в Серии А, есть основания для оптимизма. Пиза сейчас находит свою форму, имея серию из шести матчей без поражений, что близко к их историческому рекорду в элите (восемь).

Хотя Пиза имеет одну из худших защит в лиге в целом, 14 из 16 голов, которые они пропустили, были в гостевых играх. Дома Пиза имеет самые необычные статистические данные с разницей мячей 1:2 в шести последних матчах.

Личные встречи

Последний матч Пизы в Серии А до этого сезона был в 1991 году – команда не встречалась с Интером в течение 34 лет. Если интересны старые результаты, то нерадзурри выиграли последние пять поединков в 80-х и 90-х годах.

В последние годы команды встречались дважды в товарищеских матчах – Интер победил 7:1 в 2020 году, а матч в 2024 завершился ничьей (1:1).

Прогноз

Одной из причин поражений Интера в этом сезоне является отсутствие форварда в отличной форме. У команды есть хорошие игроки, но никто из них не показывает своего полного потенциала, что затрудняет выбор игрока для ставок.

Наш лучший совет – это Хакан Чалханоглу, поскольку он провел свои лучшие игры в гостях в этом сезоне. Три из его пяти голов в этом сезоне были забиты в выездных играх.

Чалханоглу забьет – да, коэффициент 3.50.

Прогноз Sport.ua
Пиза
30 ноября 2025 -
16:00
Интер Милан
Хакан Чалханоглу забьет минимум один гол 3.50 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юта Джаз – Хьюстон Рокетс. Прогноз и анонс на матч НБА
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Интер Милан Пиза чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Футбол | 30 ноября 2025, 10:29 1
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали

Эйнел Соареш переведен в дубль ЛНЗ

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29 ноября 2025, 20:00 13
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

«Монако» победил чемпиона Лиги 1

Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Футбол | 29.11.2025, 13:11
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф на Украину
Футбол | 30.11.2025, 03:20
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф на Украину
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф на Украину
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Футбол | 29.11.2025, 11:51
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 15
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем