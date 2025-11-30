Мартинес – герой. Интер с дублем аргентинца разобрался с Пизой
Два гола от Лаутаро стали единственными в матче
30 ноября состоялся матч 13-го тура итальянской Серии А между клубами «Пиза» и «Интер» Милан.
Местом проведения встречи стала «Арена Гарибальди» в городе Пиза.
Миланский клуб подтвердил статус фаворита поединка и спокойно обыграл соперника со счетом 2:0.
Главным героем матча стал аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, оформивший дубль.
Серия А. 13-й тур, 30 ноября
«Пиза» – «Интер» – 0:2
Голы: Мартинес, 69, 83
Фотогалерея матча:
«Лечче» – «Торино» – 2:1
Голы: Кулибали, 20, Банда, 22 – Адамс, 57
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 30 ноября Лео с Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS
В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик