Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мартинес – герой. Интер с дублем аргентинца разобрался с Пизой
Чемпионат Италии
Пиза
30.11.2025 16:00 – FT 0 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 ноября 2025, 17:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:28
80
0

Мартинес – герой. Интер с дублем аргентинца разобрался с Пизой

Два гола от Лаутаро стали единственными в матче

30 ноября 2025, 17:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:28
80
0
Мартинес – герой. Интер с дублем аргентинца разобрался с Пизой
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоялся матч 13-го тура итальянской Серии А между клубами «Пиза» и «Интер» Милан.

Местом проведения встречи стала «Арена Гарибальди» в городе Пиза.

Миланский клуб подтвердил статус фаворита поединка и спокойно обыграл соперника со счетом 2:0.

Главным героем матча стал аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, оформивший дубль.

Серия А. 13-й тур, 30 ноября

«Пиза» – «Интер» – 0:2

Голы: Мартинес, 69, 83

Фотогалерея матча:

«Лечче» – «Торино» – 2:1

Голы: Кулибали, 20, Банда, 22 – Адамс, 57

Фотогалерея матча:

По теме:
Пиза – Интер – 0:2. Как Лаутаро Мартинес оформил дубль. Видео голов и обзор
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер Милан Пиза чемпионат Италии по футболу Серия A Лаутаро Мартинес Торино Лечче
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 30 ноября 2025, 18:17 0
Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

В ночь на 30 ноября Лео с Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 1
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Футбол | 30.11.2025, 14:48
Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30.11.2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Футбол | 29.11.2025, 23:19
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 12
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 20
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем