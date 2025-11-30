Экс-голкипер сборной Украины: «Это были фантастические премиальные»

В 2009 году сборная Украины, основным вратарем которой был Игорь Левченко, в Донецке была вне конкуренции на юношеском чемпионате Европы, победив в финале англичан – 2:0.

Однако этот кипер привлек наше внимание своим выступлением в 2019 году за шведскую «Эскильстуну» и в беседе с корреспондентом Sport.ua он оценил шансы сборных Украины и Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, которое состоится в марте:

– Предыдущий сезон – 2018 года, я провел в финском «Мариегомне» и когда мне предложили перейти в «Эскильстуну», то быстро дал согласие. И не потому, что я какой-то футбольный паломник и коллекционирую команды. Просто был убежден, что это для меня очередной вызов, потому что уровень шведского чемпионата выше финского.

– Не прогадали, ведь «Эскильстнуна» по итогам сезона вынуждена была покинуть элитный дивизион?

– Грех сетовать. Чемпионат Швеции проходил очень интересно, его изюминкой было отсутствие гегемонии 1-2 клубов. Достаточно сказать, что на место на пьедестале уважения реально претендовал квартет команд, а во избежание понижения в классе отчаянно боролись сразу пять участников.

– Какой стиль был присущ представителям чемпионата Швеции?

– Не могу сказать, что английский как на клубном уровне в Финляндии или Исландии. Практически все команды действовали с акцентом на атаку с тремя нападающими впереди. Это нравилось многочисленным болельщикам, тем более что футболисты не жалели себя в единоборствах.

Кстати, сборная Швеции, в составе которой преимущественно легионеры, тоже пытается играть комбинационно, с использованием флангов. Вот почему важно усложнить скандинавам контроль мяча, умело действовать при подстраховке, иначе могут быть неприятности.

– То, что украинская сборная будет в роли номинальных хозяев, может пригодиться?

– Сложно сказать, потому что шведские болельщики с удовольствием сопровождают свою сборную за рубеж и очень активны.

– Тогда благодаря чему подопечные Сергея Реброва могут заставить сойти с дистанции шведов?

– Я думаю, что могут помочь бойцовские качества. Еще когда выступал за «Эскильстуну», то обратил внимание на то, что когда тогдашним лидерам «Юргордена», «Мальме», Хаммарбью, ФК АИК те же аутсайдеры оказывали упорное сопротивление, то они далеко не всегда добивались излома.

Вот почему, когда наши ребята в марте продемонстрируют характер, желание побеждать в каждом игровом эпизоде, все может закончиться хорошо. Кстати, в 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго в 2021 году также многие специалисты предпочитали шведов, однако это не помешало украинцам в компенсированное время склонить чашу весов на свою сторону. Так почему бы не повторить? Хотя со шведами нужно быть настороже, в их рядах есть очень сильные исполнители: Дьёкереш, Исак, Линдельоф, Кулушевски.

– В Швеции ты задержался только на год. Почему?

– Несмотря на вылет из элиты и ставку на местных молодых питомцев, мне предложили новый контракт на три года. Но я решил продолжить карьеру в батумском «Динамо» из Грузии и, по-видимому, прогадал.

– В свое время ты подавал незаурядные надежды, но не можешь похвастаться постоянной игровой практикой. Препятствовали ли травмы?

– Нет, только в своей последней команде – перволиговом «Хусте» не обошлось без повреждения спины. Скорее всего, так и не нашел своего тренера, команду, не имел агента, который занимался бы моим трудоустройством, где-то есть и моя вина… Как видите, всего понемногу.

– Пожалуй, именно та историческая победа на юношеском чемпионате Европы и сейчас перед глазами?

– Вы правы. Тогда перед финальным матчем большинство экспертов предпочитали англичанам, в составе которых феерилы Триппье, Уокер, Велбек, Дринквотер – будущие «звезды». Но наш главный тренер Юрий Калитвинцев показал себя не только сильным тактиком, но и незаурядным мотиватором. Помнится, он говорил, что в Англии - талантливая сборная, но мы играем дома, за нами - Украина и такой исторический шанс покорить вершину нельзя упустить.

В это трудно поверить, однако еще в первом тайме после точных ударов Гармаша и Коркишко мы фактически сняли с повестки дня вопрос о чемпионе.

– Кроме золотой медали тебе что-то еще напоминает о том взлете в Донецке?

– Еще были премиальные: 500 тысяч долларов в команду. Для нас, 18-летних ребят это были фантастические деньги, что-то невероятное.