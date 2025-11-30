Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
30 ноября 18-летняя Вероника встретится с Амандин Монно в отборе к соревнованиям в Анже
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 299) сыграет на турнире WTA 125 в Анже (Франция), который проводится на хардовых кортах в помещении.
В единственном раунде квалификации Вероника встретится с Амандин Монно (Франция, WTA 431). Поединок состоится 30 ноября и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.
Ранее Подрез пересекались с Монно один раз – 2 октября Вероника одолела Монно во втором круге соревнований ITF W35 в Реймсе.
Подрез во второй раз в карьере и впервые с 2023 года выступит на турнире категории WTA 125. Два года назад Вероника сыграла в основе соревнований в Лиможе, где в 1/16 финала уступила Анне Блинковой.
