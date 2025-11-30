Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Major League Soccer
30 ноября 2025, 01:45
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала плей-офф MLS 2025

Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 30 ноября Интер Майами проводит матчи 1/2 финала плей-офф MLS 2025 против команды Нью-Йорк Сити.

Встреча проходит на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Стартовый свисток прозвучал в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Альенде, 14. 23

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Альенде, 14 мин.

ГОЛ! 2:0 Альенде, 23 мин.

