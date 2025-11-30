Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала плей-офф MLS 2025
В ночь на 30 ноября Интер Майами проводит матчи 1/2 финала плей-офф MLS 2025 против команды Нью-Йорк Сити.
Встреча проходит на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Стартовый свисток прозвучал в 01:00 по Киеву.
MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Альенде, 14. 23
ГОЛ! 1:0 Альенде, 14 мин.
Sergio Busquets feeds Tadeo Allende. 🍽️— Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025
His 6th goal of the Audi MLS Cup Playoffs have them ahead 1-0 early! pic.twitter.com/74fH0MetWC
ГОЛ! 2:0 Альенде, 23 мин.
TADEO ALLENDE AGAIN. IT'S 2-0. 🔥@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YPVndPRyt2— Major League Soccer (@MLS) November 29, 2025
