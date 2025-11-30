Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Уникальный рекорд Лионеля Месси, который невозможно повторить
Другие новости
30 ноября 2025, 01:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 01:26
347
0

ФОТО. Уникальный рекорд Лионеля Месси, который невозможно повторить

Лионель Месси снова впереди планеты всей

30 ноября 2025, 01:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 01:26
347
0
ФОТО. Уникальный рекорд Лионеля Месси, который невозможно повторить
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В футбольном мире обнаружен уникальный игрок: рекорд, который почти невозможно повторить. И автор этого рекорда – Лионель Месси.

Футбольная история знает 471 чемпиона мира. Но лишь немногие смогли по-настоящему переписать границы возможного.

Только 80 футболистов выиграли и чемпионат мира, и Лигу чемпионов УЕФА. Из них всего 9 обладают уникальным набором трофеев – Чемпионат мира + Лига чемпионов + «Золотой мяч». И лишь 2 игрока добавили к этому списку еще и «Золотую бутсу».

Но есть одно ключевое отличие Месси от всех остальных футболистов. Во всей истории футбола есть только один игрок, который собрал абсолютно полный трофейный набор: Чемпионат мира + Лига чемпионов + «Золотой мяч» + «Золотая бутса» + «Золотой мяч» лучшему футболисту Чемпионата мира.

Такого достижения нет ни у кого. Никто не доминировал так долго, так ярко и так убедительно.

По теме:
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на 1/2 финала плей-офф MLS
Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Золотая бутса чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29 ноября 2025, 04:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец

Джошуа работает с Егором Голубом

Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Футбол | 29 ноября 2025, 17:24 53
Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку

Команда Виталия Пономарева в очередной раз взяла верх, забив один мяч

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025
Футбол | 30.11.2025, 01:14
Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025
Праздник для Бразилии. Определен победитель Кубка Либертадорес 2025
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29.11.2025, 04:05
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 70
Футбол
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 30
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 40
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем