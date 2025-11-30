ФОТО. Уникальный рекорд Лионеля Месси, который невозможно повторить

В футбольном мире обнаружен уникальный игрок: рекорд, который почти невозможно повторить. И автор этого рекорда – Лионель Месси.

Футбольная история знает 471 чемпиона мира. Но лишь немногие смогли по-настоящему переписать границы возможного.

Только 80 футболистов выиграли и чемпионат мира, и Лигу чемпионов УЕФА. Из них всего 9 обладают уникальным набором трофеев – Чемпионат мира + Лига чемпионов + «Золотой мяч». И лишь 2 игрока добавили к этому списку еще и «Золотую бутсу».

Но есть одно ключевое отличие Месси от всех остальных футболистов. Во всей истории футбола есть только один игрок, который собрал абсолютно полный трофейный набор: Чемпионат мира + Лига чемпионов + «Золотой мяч» + «Золотая бутса» + «Золотой мяч» лучшему футболисту Чемпионата мира.

Такого достижения нет ни у кого. Никто не доминировал так долго, так ярко и так убедительно.