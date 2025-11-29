Италия29 ноября 2025, 22:16 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:17
Милан – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2025/26
29 ноября проходит матчи 13-го тура Серии А 2025/26 между командами Милана и Лацио.
Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Серия А 2025/26. 13-й тур, 29 ноября
Милан – Лацио – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Милан – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
