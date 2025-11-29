Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милан – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
29 ноября 2025, 22:16 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:17
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября проходит матчи 13-го тура Серии А 2025/26 между командами Милана и Лацио.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Милан – Лацио – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Милан – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

