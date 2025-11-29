29 ноября, в рамках очередного тура Серии А, между собой сыграют Милан и Лацио. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Этот чемпионат миланцы начали с неожиданного домашнего поражения от Кремонезе, но с тех пор команда больше не проигрывала, а это 11 матчей кряду в Серии А. В последнем туре подопечные Аллегри одолели в принципиальном дерби Интер со счетом 1:0, единственный гол на счету Пулишича. Стоит признать, что в том матче соперник владел преимуществом, а настоящем героем стал вратарь Милана Майк Меньян, на его счету шесть сэйвов, в том числе отбитый пенальти от Чалханоглу.

«Красно-черные» идут вторыми в чемпионате, опережая Наполи по дополнительным показателям, а отставание от первой Ромы составляет два очка. Задача-минимум финишировать в топ-4, хотя в идеале, надо бороться за скудетто, ведь Милан сейчас не играет в еврокубках. Предстоящий матч из-за повреждений пропустят Атекаме, Хименес и Пулишич.

Лацио

Столичный клуб пока не может похвастаться стабильностью и высокими результатами, так как занимает скромное восьмое место. Отставание от первого квартета составляет 6 очков. В последнем туре подопечные Маурицио Сарри по делу обыграли на своем поле Лечче со счетом 2:0.

Статистика свидетельствует о том, что Лацио крайне слабо играет в гостях, всего одна победа в шести встречах, при этом было 3 поражения и две ничьи. Римляне тоже не играют в еврокубках, так что оправданий потенциальному провалу не будет, как и шансов реабилитироваться. Повреждения не позволят сыграть таким футболистам как: Канчелльери, Катальди, Жиго и Ровелла.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, где они играют с переменным успехом. В прошлом сезоне Лацио сыграл 2:2 дома и выиграл на выезде со счетом 2:1.

Прогноз

Хозяева ожидаемо котируются фаворитами, ведь Милан играет на своем поле, а также находится выше в турнирной таблице. Обе команды не могут похвастаться стабильностью, при этом ставят перед собой высокие цели. Я тоже считаю, что у миланцев больше шансов на успех в этом противостоянии, поэтому ставлю на их победу за 1,63.