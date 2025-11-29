Драма последних минут. Милан одолел Лацио и вышел на первое место Серии A

29 ноября Милан добыл минимальную победу в матче 13-го тура Серии А 2025/26 против Лацио.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро и завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Единственный гол на 51-й минуте забил Рафаэл Леау. Ассист на португальского форварда отдал Фикайо Томори.

На последних минут после навеса в штрафную Алессио Романьоли пробил в сторону ворот Милана и мяч попал в руку Страхини Павловича. Римляне просили пенальти, но после просмотра VAR рефери не стал указывать на точку.

Во время остановки игры между игрокам и тренерами произошли перепалки. Судья даже показал красную карточку Массимилиано Аллегри, который что-то агрессивно ему высказывал возле монитора. После удаления Массимилиано футболисты и коучи устроили потасовку, а фанаты бросали в участников конфликта разные предметы.

Благодаря этой победе подопечные Массимилиано Аллегри набрали 28 очков и вышли на первое место в таблице чемпионата Итали. У Ромы, которая идет второй, в активе 27 пунктов и одна игра в запасе.

Лацио с 18 баллами располагается на восьмой позиции. Седьмым идет Ювентус с 23 очками.

Милан не проигрывает с 23 августа – тогда в первом туре Серии А команда уступила Кремонезе 1:2.

Серия А 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Милан – Лацио – 1:0

Милан: Майк Меньян, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Адриен Рабио, Алексис Салемакерс, Лука Модрич, Юссуф Фофана (Рубен Лофтус-Чик, 65), Давиде Бартезаги, Рафаэл Леау, Кристофер Нкунку (Самуэле Риччи, 83)

Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш, 85), Алессио Романьоли, Густав Исаксен (Педро Родригес, 70), Тома Башич (Тейяни Нослин, 85), Адам Марушич, Матиас Весино (Фисайо Деле-Баширу, 62), Маттео Гендузи, Булайе Диа (Валентин Кастельянос, 62), Маттиа Дзакканьи

Предупреждения: Фикайо Томори (26), Маттео Габбиа (65), Самуэле Риччи (90) – Лука Пеллегрини (57), Алессио Романьоли (72), Маттиа Дзакканьи (90+14)

Удаления: Массимилиано Аллегри (90+7)

Видеообзор матча