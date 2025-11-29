Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рекорд Фодена не удержался. Малик Тшау забил самый быстрый гол сезона АПЛ
Англия
29 ноября 2025, 20:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 21:18
Рекорд Фодена не удержался. Малик Тшау забил самый быстрый гол сезона АПЛ

Игрок Ньюкасла открыл счет в матче против Эвертона на 52-й секунде

Рекорд Фодена не удержался. Малик Тшау забил самый быстрый гол сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тшау

Игрок Ньюкасл Юнайтед Малик Тшау стал автором самого быстрого гола АПЛ в сезоне 2025/26.

Случилось это в матче 13-го тура, в котором Ньюкасл Юнайтед на выезде играет против Эвертона.

Тшау понадобилось всего 52 секунды для того, чтобы открыть счет во встрече.

Напомним, сегодня уже бывшим рекордсменом стал Фил Фоден из Манчестер Сити, которому понадобилось для взятия ворот 59 секунд.

Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26

  • 00:52 – Малик Тшау (Ньюкасл Юнайтед, против Эвертона)
  • 00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)
  • 01:02 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)
  • 01:38 - Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)
  • 02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Виллы)
  • 02:57 – Бренден Аронсон (Лидс Юнайтед, против Вест Хэм Юнайтед)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Малик Тшау Эвертон - Ньюкасл Эвертон Ньюкасл Фил Фоден статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
