Рекорд Фодена не удержался. Малик Тшау забил самый быстрый гол сезона АПЛ
Игрок Ньюкасла открыл счет в матче против Эвертона на 52-й секунде
Игрок Ньюкасл Юнайтед Малик Тшау стал автором самого быстрого гола АПЛ в сезоне 2025/26.
Случилось это в матче 13-го тура, в котором Ньюкасл Юнайтед на выезде играет против Эвертона.
Тшау понадобилось всего 52 секунды для того, чтобы открыть счет во встрече.
Напомним, сегодня уже бывшим рекордсменом стал Фил Фоден из Манчестер Сити, которому понадобилось для взятия ворот 59 секунд.
Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26
- 00:52 – Малик Тшау (Ньюкасл Юнайтед, против Эвертона)
- 00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)
- 01:02 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)
- 01:38 - Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)
- 02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Виллы)
- 02:57 – Бренден Аронсон (Лидс Юнайтед, против Вест Хэм Юнайтед)
Two and a half hours after Phil Foden scored the quickest goal of the season so far...— Premier League (@premierleague) November 29, 2025
Malick Thiaw beat it by seven seconds 👊 pic.twitter.com/2hK16dJKQ5
