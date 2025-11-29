Фил Фоден забил самый быстрый гол сезона АПЛ
Игроку Манчестер Сити понадобилось меньше минуты для того, чтобы открыть счет в матче
Фил Фоден стал автором самого быстрого гола АПЛ в сезоне 2025/26.
Случилось это в матче 13-го тура, в котором Манчестер Сити дома принимает Лидс Юнайтед.
Фодену понадобилось всего 59 секунд, чтобы открыть счет во встрече.
Игрок «горожан» превзошел на 3 секунды уже предыдущее достижение Бриана Мбемо из Манчестер Юнайтед, забившего гол в ворота Ливерпуля (01:02).
Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26
- 00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)
- 01:02 – Бриан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)
- 01:38 - Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)
- 02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Виллы)
- 02:57 – Бренден Аронсон (Лидс Юнайтед, против Вест Хэм Юнайтед)
Phil Foden's opener against Leeds was the first Premier League goal this season to be scored in the opening minute of a match. pic.twitter.com/rC0UpBWGIj— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 29, 2025
