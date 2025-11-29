Фил Фоден забил самый быстрый гол сезона АПЛ

Фил Фоден стал автором самого быстрого гола АПЛ в сезоне 2025/26.

Случилось это в матче 13-го тура, в котором Манчестер Сити дома принимает Лидс Юнайтед.

Фодену понадобилось всего 59 секунд, чтобы открыть счет во встрече.

Игрок «горожан» превзошел на 3 секунды уже предыдущее достижение Бриана Мбемо из Манчестер Юнайтед, забившего гол в ворота Ливерпуля (01:02).

Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26

00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)

01:02 – Бриан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)

01:38 - Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)

02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Виллы)

02:57 – Бренден Аронсон (Лидс Юнайтед, против Вест Хэм Юнайтед)