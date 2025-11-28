«Это фиаско». Эксперт объяснил, чего не хватило Шовковскому в Динамо

Известный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, кто виноват в неудовлетворительных результатах киевского «Динамо».

– Считаете, что в провале «Динамо» в текущем сезоне в УПЛ и Лиге конференций виноват только Шовковский?

– Нет, это фиаско всего клубного менеджмента. Кстати, не секрет, что в функционировании каждой именитой команды заметна роль спортивного директора, прежде всего, в коммуникативных вопросах. Может, подскажете, кто в «Динамо» занимает эту должность? В «Динамо», к сожалению, все решает один человек, так не должно быть, потому что просто нереально охватить все сферы деятельности.

Хуже всего для Шовковского, что от завоеванного чемпионства он не получил никакой выгоды, в частности, продолжал не влиять на трансферную политику. Поэтому и часто оказывались в «Динамо» футболисты, которые этого не заслуживали.

Также приходится констатировать, что у Шовковского были коммуникативные проблемы с подопечными, с представителями СМИ, болельщиками. Харизмы ему явно не хватало, хотя в свое время он достиг вершин как вратарь.