Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это фиаско». Эксперт объяснил, чего не хватило Шовковскому в Динамо
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 23:55 |
117
0

«Это фиаско». Эксперт объяснил, чего не хватило Шовковскому в Динамо

Олег Федорчук считает, что проблема в характере

28 ноября 2025, 23:55 |
117
0
«Это фиаско». Эксперт объяснил, чего не хватило Шовковскому в Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Известный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, кто виноват в неудовлетворительных результатах киевского «Динамо».

– Считаете, что в провале «Динамо» в текущем сезоне в УПЛ и Лиге конференций виноват только Шовковский?

– Нет, это фиаско всего клубного менеджмента. Кстати, не секрет, что в функционировании каждой именитой команды заметна роль спортивного директора, прежде всего, в коммуникативных вопросах. Может, подскажете, кто в «Динамо» занимает эту должность? В «Динамо», к сожалению, все решает один человек, так не должно быть, потому что просто нереально охватить все сферы деятельности.

Хуже всего для Шовковского, что от завоеванного чемпионства он не получил никакой выгоды, в частности, продолжал не влиять на трансферную политику. Поэтому и часто оказывались в «Динамо» футболисты, которые этого не заслуживали.

Также приходится констатировать, что у Шовковского были коммуникативные проблемы с подопечными, с представителями СМИ, болельщиками. Харизмы ему явно не хватало, хотя в свое время он достиг вершин как вратарь.

По теме:
Динамо выступило с заявлением после игры с Омонией и отставки тренера
Экс-коуч сборных Украины проехался по методу Суркиса уволить Шовковского
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук отставка Украинская Премьер-лига инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 06:23 41
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо

Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 28 ноября 2025, 22:22 1
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 07:01
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 28.11.2025, 19:45
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 28.11.2025, 15:01
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 74
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем