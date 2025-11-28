Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Шовковский должен был раньше сам подать в отставку»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 17:44 |
327
2

Олег ФЕДОРЧУК: «Шовковский должен был раньше сам подать в отставку»

Смена рулевого в «Динамо» напрашивалась значительно раньше

28 ноября 2025, 17:44 |
327
2 Comments
Олег ФЕДОРЧУК: «Шовковский должен был раньше сам подать в отставку»
Олег Федорчук

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о последних кадровых перестановках в гранде украинского футбола – киевском «Динамо»:

– Говорят, что у каждого тренера всегда должен быть собран чемодан – на случай увольнения. Но, как тебя отправляют в отставку – это еще тот вопрос… Я считаю, что Александр Шовковский явно затянул с уходом, убежден, что его огромный опыт должен был подсказать: в «Динамо» он не сумеет исправить ситуацию. Вот почему именно рулевой должен был инициировать уход, тогда бы все было достойно, а не ждать до последнего, когда после очередного позорного поражения тебе покажут на дверь.

– Считаете, что в провале «Динамо» в текущем сезоне в УПЛ и Лиге конференций виноват только Шовковский?

– Нет, это фиаско всего клубного менеджмента. Кстати, не секрет, что в функционировании каждой именитой команды заметна роль спортивного директора, прежде всего, в коммуникативных вопросах. Может, подскажете, кто в «Динамо» занимает эту должность? В «Динамо», к сожалению, все решает один человек, так не должно быть, потому что просто нереально охватить все сферы деятельности.

Хуже всего для Шовковского, что от завоеванного чемпионства он не получил никакой выгоды, в частности, продолжал не влиять на трансферную политику. Поэтому и часто оказывались в «Динамо» футболисты, которые этого не заслуживали.

Также приходится констатировать, что у Шовковского были коммуникативные проблемы с подопечными, с представителями СМИ, болельщиками. Харизмы ему явно не хватало, хотя в свое время он достиг вершин как вратарь.

– Шовковский, как любят говорить клубные боссы, человек с динамовским сердцем. По вашему мнению, после увольнения ему предложат какую-то должность функционера в структуре «Динамо»?

– Думаю, что нет. Я вообще не удивлюсь, если Шовковский попробует свои силы в какой-то другой сфере деятельности.

– То, что ему оперативно нашли замену – наставника молодежного состава «Динамо» Игоря Костюка , для вас не стало неожиданностью?

– А по большому счету других вариантов и не было. Долго ли Костюк будет исполнять обязанности главного тренера? Сложно сказать. Я же не знаю, о чем президент ФК Игорь Суркис договорился с Костюком. С одной стороны, вроде бы выигрышный вариант, большинство игроков нынешнего «Динамо» раньше тренировались у этого специалиста, с другой – неизвестно, как его приход встретят ветераны, хватит ли опыта.

Вспоминается, когда Виталий Пономарев возглавил «Рух», за который выступало много его воспитанников, то это помогло львовянам стать нарушителями спокойствия в УПЛ в дебютный сезон. Но в «Динамо» значительно выше амбиции.

– Тогда на что могут рассчитывать киевляне на финише текущего сезона?

– Я думаю, что ставка будет сделана на завоевание Кубка Украины, что позволит им выступать в более престижной Лиге Европы. А в чемпионате выше третьего места вряд ли поднимутся.

Ранее Артем Милевский добавил подробности к новости о мобилизации Дениса Гармаша.

По теме:
Эксперт: «Знаю отношение Суркиса к Шовковскому. Было заоблачное доверие»
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Легенда Шахтера: «Возможно, Ярмоленко возглавит Динамо. Это им решать»
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Олег Федорчук инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28 ноября 2025, 07:56 17
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

Шотландия – Украина – 1:1. Как пропустили на 90+6 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 28 ноября 2025, 16:09 0
Шотландия – Украина – 1:1. Как пропустили на 90+6 мин. Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:1. Как пропустили на 90+6 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча женских сборных на турнире She Plays

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Футбол | 28.11.2025, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Футбол | 28.11.2025, 14:17
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Футбол | 27.11.2025, 22:27
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Звідки він знає, що СаШо до останнього тримався за посаду? Якби так було - то заміна йому в суркіса вже давно була би "на карандащі"; і Костюк ніколи би не став в.О.
Ответить
0
Alex
Однозначно, может в Европе могли выйти из группы 
Ответить
0
Популярные новости
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 40
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 60
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем