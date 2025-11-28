Олег ФЕДОРЧУК: «Шовковский должен был раньше сам подать в отставку»

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о последних кадровых перестановках в гранде украинского футбола – киевском «Динамо»:

– Говорят, что у каждого тренера всегда должен быть собран чемодан – на случай увольнения. Но, как тебя отправляют в отставку – это еще тот вопрос… Я считаю, что Александр Шовковский явно затянул с уходом, убежден, что его огромный опыт должен был подсказать: в «Динамо» он не сумеет исправить ситуацию. Вот почему именно рулевой должен был инициировать уход, тогда бы все было достойно, а не ждать до последнего, когда после очередного позорного поражения тебе покажут на дверь.

– Считаете, что в провале «Динамо» в текущем сезоне в УПЛ и Лиге конференций виноват только Шовковский?

– Нет, это фиаско всего клубного менеджмента. Кстати, не секрет, что в функционировании каждой именитой команды заметна роль спортивного директора, прежде всего, в коммуникативных вопросах. Может, подскажете, кто в «Динамо» занимает эту должность? В «Динамо», к сожалению, все решает один человек, так не должно быть, потому что просто нереально охватить все сферы деятельности.

Хуже всего для Шовковского, что от завоеванного чемпионства он не получил никакой выгоды, в частности, продолжал не влиять на трансферную политику. Поэтому и часто оказывались в «Динамо» футболисты, которые этого не заслуживали.

Также приходится констатировать, что у Шовковского были коммуникативные проблемы с подопечными, с представителями СМИ, болельщиками. Харизмы ему явно не хватало, хотя в свое время он достиг вершин как вратарь.

– Шовковский, как любят говорить клубные боссы, человек с динамовским сердцем. По вашему мнению, после увольнения ему предложат какую-то должность функционера в структуре «Динамо»?

– Думаю, что нет. Я вообще не удивлюсь, если Шовковский попробует свои силы в какой-то другой сфере деятельности.

– То, что ему оперативно нашли замену – наставника молодежного состава «Динамо» Игоря Костюка , для вас не стало неожиданностью?

– А по большому счету других вариантов и не было. Долго ли Костюк будет исполнять обязанности главного тренера? Сложно сказать. Я же не знаю, о чем президент ФК Игорь Суркис договорился с Костюком. С одной стороны, вроде бы выигрышный вариант, большинство игроков нынешнего «Динамо» раньше тренировались у этого специалиста, с другой – неизвестно, как его приход встретят ветераны, хватит ли опыта.

Вспоминается, когда Виталий Пономарев возглавил «Рух», за который выступало много его воспитанников, то это помогло львовянам стать нарушителями спокойствия в УПЛ в дебютный сезон. Но в «Динамо» значительно выше амбиции.

– Тогда на что могут рассчитывать киевляне на финише текущего сезона?

– Я думаю, что ставка будет сделана на завоевание Кубка Украины, что позволит им выступать в более престижной Лиге Европы. А в чемпионате выше третьего места вряд ли поднимутся.

