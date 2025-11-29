Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда Туран выступил с обращением к Шовковскому после его увольнения
Украина. Премьер лига
Арда Туран выступил с обращением к Шовковскому после его увольнения

Экс-тренер «горняков» пожелал ему удачи

Арда Туран выступил с обращением к Шовковскому после его увольнения
ФК Шахтар. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран отреагировал на отставку наставника «Динамо» Александра Шовковского.

– Вы одержали великолепную победу, но есть горячие новости в украинском футболе. Сейчас волнует ситуация в «Динамо» (Киев), они уволили своего тренера после поражения в Лиге конференций. Я понимаю, что это не касается вашей игры, но «Динамо» – главный соперник «Шахтера» в Украине. Как это может повлиять на «Шахтер»?

– Я могу сказать только следующее по поводу этой новости. Шовковский – тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали всего пять-шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю. Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему успехов в дальнейшей карьере. Это все, что я могу сказать по этому поводу, потому что мы хотим больше сосредоточиться на нашей команде и организации. Но Шовковский – великий тренер, к которому мы испытываем большое уважение.

По теме:
Стало известно, во сколько обошелся Шахтеру форвард Проспер Оба
Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда хотим, чтобы к нам относились справедливо»
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Динамо Киев Александр Шовковский Арда Туран отставка Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
