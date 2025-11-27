После победы Мбаппе заговорил о команде и Хаби Алонсо

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подвел итоги матча с «Олимпиакосом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:3).

В этом поединке француз забил четыре гола.

«Для нас было крайне важно снова одержать победу. Мы знали, что не выигрывали три игры подряд, и эти три очка были важны для выхода в топ-8 Лиги чемпионов.

Матч получился сложным. Мы понимаем, что здесь непросто побеждать. Начали неудачно, затем взяли инициативу в свои руки, и игра стала меняться, но в итоге мы добились нужного результата.

Нужно тщательно проанализировать встречу. Мы контролировали ход игры, создавали моменты, формировали ситуации… Важно продолжать в том же духе, видеть положительные стороны и работать над ошибками.

Я очень рад, всегда приятно забивать. Партнеры по команде делают качественные передачи, мне повезло играть с ними. Я стараюсь забивать в каждом матче, иногда получается, иногда нет, но главное – помогать команде.

Вижу, что команда в хорошем состоянии. Конечно, есть над чем работать. В клубе такого уровня, как «Реал», внимание и шум вокруг – это нормально. Мы, игроки, должны поддерживать друг друга и тренера, держаться вместе.

Болельщики «Мадрида» нас поддерживают. В этом сезоне многое поставлено на карту, и мы должны отдать все ради этой эмблемы», – отметил Мбаппе.