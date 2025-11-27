Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После победы Мбаппе заговорил о команде и Хаби Алонсо
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 03:23 |
83
0

После победы Мбаппе заговорил о команде и Хаби Алонсо

Килиан подвел итоги матча с Олимпиакосом

27 ноября 2025, 03:23 |
83
0
После победы Мбаппе заговорил о команде и Хаби Алонсо
ФК Реал Мадрид

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подвел итоги матча с «Олимпиакосом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:3).

В этом поединке француз забил четыре гола.

«Для нас было крайне важно снова одержать победу. Мы знали, что не выигрывали три игры подряд, и эти три очка были важны для выхода в топ-8 Лиги чемпионов.

Матч получился сложным. Мы понимаем, что здесь непросто побеждать. Начали неудачно, затем взяли инициативу в свои руки, и игра стала меняться, но в итоге мы добились нужного результата.

Нужно тщательно проанализировать встречу. Мы контролировали ход игры, создавали моменты, формировали ситуации… Важно продолжать в том же духе, видеть положительные стороны и работать над ошибками.

Я очень рад, всегда приятно забивать. Партнеры по команде делают качественные передачи, мне повезло играть с ними. Я стараюсь забивать в каждом матче, иногда получается, иногда нет, но главное – помогать команде.

Вижу, что команда в хорошем состоянии. Конечно, есть над чем работать. В клубе такого уровня, как «Реал», внимание и шум вокруг – это нормально. Мы, игроки, должны поддерживать друг друга и тренера, держаться вместе.

Болельщики «Мадрида» нас поддерживают. В этом сезоне многое поставлено на карту, и мы должны отдать все ради этой эмблемы», – отметил Мбаппе.

По теме:
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?
Конкурент Забарного достиг важной отметки – 500 матчей за ПСЖ
Неожиданные кадры из матча: Алонсо и Винисиус в фокусе внимания
Реал Мадрид Хаби Алонсо Килиан Мбаппе Лига чемпионов Олимпиакос Пирей Винисиус Жуниор
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Бокс | 26 ноября 2025, 04:42 0
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину

​​​​​​Бывший боксер из Казахстана был назначен на должность президента World Boxing.

Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Футбол | 26 ноября 2025, 22:07 8
Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?

«Горняки» открыли академию в Киеве

ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
Футбол | 27.11.2025, 02:49
ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26.11.2025, 11:55
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
26.11.2025, 10:14 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем