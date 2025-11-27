Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Конкурент Забарного достиг важной отметки – 500 матчей за ПСЖ
Франция
27 ноября 2025, 02:59
Конкурент Забарного достиг важной отметки – 500 матчей за ПСЖ

Маркиньос провел юбилейный матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

«ПСЖ» одолел на «Парк де Пренс» в Париже «Тоттенхэм» в матче 5-го тура Лиги чемпионов со счетом 5:3.

Центральный защитник парижан Маркиньос вышел в стартовом составе и этим матчем отметил свой 500-й поединок за клуб. 31-летний бразилец является лидером по количеству проведенных игр за «ПСЖ», опережая ближайшего преследователя Жана-Марка Пилорже на 54 матча.

В текущем сезоне Маркиньос забил 1 гол в 9 матчах на клубном уровне.

Ранее Луис Энрике дал оценку игре бразильского защитника и прокомментировал его будущее в команде.

